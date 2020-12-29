По состоянию на 29 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 953 человек. Всего в столице зафиксировали 109 008 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки умер от болезни 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1 875 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 556 украинцев, в общем коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: