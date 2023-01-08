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После получения Украиной танков от западных стран, можно будет начинать диалог о поставках ракет дальности более 100 км.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Его спросили, что изменилось в отношении партнеров Украины, что за последние дни несколько западных стран решили передать ВСУ тяжелую наступательную технику.

По словам Подоляка, на Западе видят, что эскалации войны из-за передачи Украине оружия не будет, а наоборот, вооружение позволит локализовать конфликт.

— Если раньше они считали, что передача нам танков, например, сразу масштабирует войну, заведет ее на другие территории, то сегодня они понимают, что передача Украине оружия локализует эту войну, и таким образом они обеспечат себе возможность гарантировать безопасность своим гражданам. Да, за наш счет, но они нам помогают, — сказал он.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что создалась новая политическая реальность.

— Наши партнеры четкие в своих программах поддержки Украины. Поверьте мне, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже — о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду (дальность, — Ред.) 100-200 км и более, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии, — сказал Михаил Подоляк.

Именно этот шаг, уверен советник руководителя ОП, ускорит победу Украины.