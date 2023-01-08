Обстрелы Россией Мерефы и Запорожья и санкции СНБО против россиян: что происходит на 319-й день войны (онлайн)
В результате российского удара по Мерефе на Харьковщине погиб 50-летний мужчина, заявили в ОГА.
В частности, Россия обстреляла окрестности Запорожья, сообщил секретарь городского совета.
Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты заставили работников ЗАЭС получить российские паспорта и вывели из обращения украинскую гривну.
В Мелитополе и Приазовском россияне остановили трансляцию украинских телеканалов.
Возле Счастья партизаны взорвали пути, по которым оккупанты перевозили технику и БК, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Глава Госэтнополитики заявил, что ПЦУ сможет и в дальнейшем проводить богослужения в Киево-Печерской лавре.
<1>