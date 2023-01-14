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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Ожесточенные бои за Соледар и обстрелы Херсона: что происходит на 325 сутки войны (онлайн)

Ожесточенные бои за Соледар и обстрелы Херсона: что происходит на 325 сутки войны (онлайн)

Бои за Соледар Донецкой области продолжаются. На Бахмутском направлении враг обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное.

Глава Офиса президента Андрей Ермак официально подтвердил, что Украина начала получать тяжелую военную технику от партнеров.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной стоит готовиться к новому наступлению российских захватчиков из районов, которые они оккупировали на юге и востоке Украины.

Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Уже пять стран готовы передать их ВСУ, но пока ждут окончательного решения вопросов с Германией.

Верховная Рада лишила депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина.

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00:16 - 14 января

Европейский Союз перечислит Украине первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи уже в январе 2023 года.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Кируне (Швеция).

– Нам нужно продолжать усиливать давление на Россию. И мы, конечно, продолжим непреклонную поддержку Украины. Уже в январе мы начнем с выделения первого транша из пакета поддержки в размере €18 млрд для Украины. Это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европейский Союз когда-либо предоставлял стране-партнеру, — подчеркнула фон дер Ляйен.

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00:13 - 14 января

Международная коалиция для передачи боевых и бронированных танков Украине фактически уже существует. Германии нужно присоединиться к ней, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. По его словам, участие в коалиции уже задекларировали Финляндия, Дания и Великобритания.

— Участие в коалиции задекларировали, например, Финляндия, Дания, а также Великобритания, которая, конечно, имеет не Leopard, а танки собственной разработки Challenger. Мы можем говорить о широкой коалиции, и немецкие политики должны это учитывать, — утверждает он.

німецький танк Leopard 2A5

Фото: Getty Images

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00:08 - 14 января

Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг, решая, отправлять ли в Украину боевые танки.

Как пишет Sky News, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он собирается консультироваться со своими союзниками по поводу дальнейших поставок оружия в Украину, поскольку столкнулся с давлением относительно одобрения боевых танков немецкого производства для Киева.

– Критики, даже из правящей коалиции Бундестага, давно жаловались на нерешительность Шольца сделать следующий шаг, когда дело доходит до поставок оружия. Шольц осторожно относится к давлению, настаивая на том, что Германия не пойдет на такие поставки в одиночку и указывая на необходимость гарантировать, что НАТО не станет участником войны с Россией, — говорится в издании.

танк FV4034 Challenger 2

Фото: Getty Images

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