Ожесточенные бои за Соледар и обстрелы Херсона: что происходит на 325 сутки войны (онлайн)

Бои за Соледар Донецкой области продолжаются. На Бахмутском направлении враг обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное.

Глава Офиса президента Андрей Ермак официально подтвердил, что Украина начала получать тяжелую военную технику от партнеров.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной стоит готовиться к новому наступлению российских захватчиков из районов, которые они оккупировали на юге и востоке Украины.

Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Уже пять стран готовы передать их ВСУ, но пока ждут окончательного решения вопросов с Германией.

Верховная Рада лишила депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина.