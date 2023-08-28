Интервью Зеленского: сколько продлится война, выборы и пожизненное за коррупцию

Президент Владимир Зеленский ответил на главные вопросы, которые сейчас интересуют украинцев, в большом интервью ведущей информационного телемарафона Наталье Мосейчук. Он поделился, как государство будет бороться с коррупцией, есть ли возможность провести выборы во время военного положения, сколько времени продлится война.

Также он объяснил, как можно вернуть Крым, будут ли поддерживать партнеры страну в дальнейшем, почему необходимо строительство новой Каховской ГЭС, как будут происходить проверки бизнеса. Факты ICTV собрали главные заявления из интервью президента Украины.

Долго ли продлится война

Глава государства не исключает вариант, что война в Украине может длиться долго. По его словам, государство готово долго воевать, однако если не будет потерь людей. Например, минимизировать жертвы по примеру Израиля — тогда можно будет жить, отметил Зеленский.

— Для людей, кто никогда не бегал, легче пробежать 100 м или марафон? 100 м, правда. Наш народ сделал рекорд. Мы бы проиграли эту войну, если бы не имели уверенности, что можем победить, — сказал он.

По его мнению, многие украинцы имели ложные представления о скором окончании полномасштабной войны. Он считает, что Украина проиграла бы войну, если бы не имела уверенности в том, что может победить.

Президент считает, что Украина по результатам войны с Россией должна одержать победу. Важно, что эта победа должна сделать невозможным повторение военного конфликта в дальнейшем.

Как Украина будет бороться с коррупцией

Во время военного положения коррупцию необходимо приравнять к государственной измене. Стоит отметить, что сейчас, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, государственная измена в условиях военного положения наказывается тюремным заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Соответствующий законопроект планируют направить в парламент на ближайшей неделе, поделился президент Украины.

В этом вопросе речь не идет о возвращении так называемого сталинизма. В то же время глава государства подчеркнул, что готов увольнять людей в случае проявлений коррупции в собственной команде.

— Есть честный или нечестный человек. Если есть доказательства, что человек нечестный — я увольняю. На сегодня я не вижу у себя этих внутренних вопросов, — обратил внимание он.

Деоккупация Крымского полуострова

Российскую Федерацию можно заставить вывести войска из оккупированного Крыма благодаря политическому давлению. Однако Украина должна взять под контроль административную границу с полуостровом, который сейчас находится под контролем Москвы.

— Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Это было бы лучше. Любая война — это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать, — поделился мнением президент.

Будут ли другие страны в дальнейшем поддерживать Украину

Сейчас есть довольно мощное количество стран, которые будут с Украиной до победы над Россией. Однако есть фактор, который может расколоть поддержку США, в частности, выборы, определенные внутренние процессы, политика или другие.

В то же время президент считает, что перенос боевых действий на территорию России грозит Украине потерей поддержки ряда союзников.

Выборы в Украине во время военного положения

Ряд американских чиновников имеют мнение, что Соединенные Штаты Америки даже во время войны проводили выборы, поэтому Украина должна пойти таким же путем. Президент Зеленский ответил, что думает о заявлении Линдси Грэма, который отметил необходимость выборов в следующем году в случае продолжения войны.

Глава государства подчеркнул, что не будет проводить выборы в Украине в кредит, поэтому нужна финансовая помощь от партнеров. В то же время глава страны объяснил, что пока нет альтернативы, чтобы обеспечить голосование для военных на фронте.

Однако Зеленский уверяет, что не держится за власть, и он не хочет, чтобы у народа сложилось подобное впечатление. Он отметил, что хотел бы провести выборы, но у государства нет средств, потому что все идет на оборону.

Возвращение проверок бизнеса

Президент подчеркнул, что государство будет защищать украинский бизнес, чтобы предприниматели могли работать без взяток. Однако избежать проверок нельзя, иначе могут возникнуть эти вопросы во время переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

В частности, он предложил представителям бизнеса вернуть минимальные требования, а также предоставить предложения об изменениях в законодательство, чтобы только один орган мог проводить проверки.

Зеленский поделился, что стремится найти баланс между европейским законодательством и запросом предпринимателей.

Членство Украины в НАТО и гарантии безопасности

Украине необходимы гарантии безопасности от стран НАТО. В частности, Зеленский считает, что США могут предоставить Украине модель военной поддержки, например, той, которая уже действует в Израиле.

По его мнению, гарантии безопасности для Украины должны включать санкции, финансы, необходимое вооружение, в частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и самолетах.

Оборонное производство Украины

Президент поделился, что Украина успешно производит собственное вооружение, в частности, ракеты. Среди них — Нептун, Стугна, Корсар. Это оружие постоянно находится на фронте: его пока недостаточно, однако речь идет о колоссальных цифрах.

В то же время Украина начала производить артиллерию 155 калибра образца НАТО, которого до этого не было здесь. Зеленский уверяет, что во время военного положения государство не продавало это вооружение в иностранные страны.

— Если где-то что-то подписывали, я давал по рукам. Ничего не выехало, — утверждает президент.

Почему нужно отстроить новую Каховскую ГЭС

Украина планирует построить новую Каховскую дамбу и гидроэлектростанцию, которые были разрушены в результате подрыва российскими террористами.

По его мнению, нужно выделить значительную сумму, потому что благодаря ГЭС люди получали воду, которая необходима была для обычной жизни на Юге Украины.

— Мы должны восстановить Каховскую дамбу. Если не будет “подарков”, надо найти миллиард или полтора миллиарда, я не знаю точную сумму. Но мы должны это сделать, потому что не будет жизни без этой воды, — подчеркнул Зеленский.

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