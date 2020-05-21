Італійка виграла у лотерею картину Пікассо вартістю €1 млн

Жителька Італії Клаудіа Боргоньо купила лотерейний квиток за €100 та виграла картину художника Пабло Пікассо вартістю €1 млн.

Про це повідомила одна з французьких радіостанцій.

Жінка стала власницею картини Натюрморт, написаної у 1921 році.

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Полотно розіграли у рамках в рамках лотереї Пікассо за €100, яку організували у французькому офісі аукціонного дому Christie’s.

Усі кошти, зібрані завдяки акції, йдуть на користь благодійних організацій, зокрема на допомогу в забезпеченні води для жителів Африки.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку найцікавіших віртуальних екскурсій музеями світу.

Джерело: France Info