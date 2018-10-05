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Кмітливий 2-річний хлопчик зробив із $1 тис. конфеті

У США дворічний хлопчик порізав у подрібнювачі паперу більше $1 тисячі, які відкладали його батьки.

Дворічний Лео Белнап із міста Халлідей (штат Юта, США) порізав у подрібнювачі паперу $1060, які його батьки зберігали в конверті, повідомляє CNN.

Батьки хлопчика накопичили гроші, щоб повернути їх за абонементи на матчі з американського футболу, коли конверт зник.

Пара обшукала весь будинок. Коли мама Лео витрусила вміст контейнера подрібнювача, гроші висипалися звідти, мов конфетті.

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У знищенні грошей батьки підозрюють дворічного сина. Він часто допомагав мамі відправляти в подрібнювач старі листи та непотрібні папери.

Швидше за все, цього разу хлопчик сам повторив дії мами та відправив у шредер конверт.

Зіпсовані купюри батьки зможуть замінити – залишки склеять у спеціальному департаменті Мінфіну США. Щоправда на це піде від одного до двох років.

До речі, Дональд Трамп також любить рвати офіційні документи на дрібні шматки. Через президента США їх доводиться склеювати скотчем.

Фото: Iurii Kuzo/Dreamstime

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