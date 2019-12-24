Відьмак і жарти зрозумілі лише Маску: що постили у Twitter у 2019 році

Найкращі записи у Twitter у 2019 році, зокрема скандальні, смішні та революційні, дивіться в добірці від Фактів ICTV.
Twitter вже давно зарекомендував себе, як впливова соціальна мережа. Он бідний Ілон Маск навіть під суд потрапив через невдалий твіт, ба більше його позбавили крісла гендиректора в його ж компанії. Це було раніше, а ось у 2019 році в Twitter своїх перлів вистачає, але про все згодом.
Підсумки року в Twitter
Всі події необхідно вкласти в п’ять слів і позначити твіт хештегом #2019in5words.
Відьмак
Слідом за першими відгуками про Відьмака від Netflix в мережі почали з’являтися жарти, меми. Однак найбільше його порівнювали саме зі Шреком. Логіку в цьому шукайте самі.
Ну шо, посоны, #TheWitcherNetflix ? pic.twitter.com/X7scSwT3O3
— огуречный барон (@YegorovaSaina) December 20, 2019
У найкращих традиціях Маска
Ілон Маск давній шанувальник Twitter. Часто він постить у своєму акаунті абсолютно рандомні речі – меми та незрозумілі висловлювання, що багатьох веселить. Ми зібрали найдивніші твіти Маска за 2019 рік.
Деякі секрети занадто небезпечні, щоб їх знали.
Мем: Охоронці зони 51. Я, який біжить з секретом про те, що Америка не використовує метричну систему.
Менше моркви, більше паличок.
Чи варто вводити на Марсі технократію?
Найпопулярніший твіт
За реальних цифр найпопулярнішими виявилися відео з пожежами в Соборі Паризької Богоматері, висвітлення вбивств у Новій Зеландії та масові протести в Гонконзі, тому Twitter спеціально опустив твіти на ці теми.
Найпопулярнішим став твіт вокаліста корейського K-POP гурту BTS Чонгука, який просто станцював під ремікс пісні Біллі Айліш bad guy.
Duh pic.twitter.com/3lGmo7GpF6
— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 9, 2019
Раніше Факти ICTV писали, як користувачі мережі відреагували на тотальне закриття гральних закладів в Україні.