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Відьмак і жарти зрозумілі лише Маску: що постили у Twitter у 2019 році

Найкращі записи у Twitter у 2019 році, зокрема скандальні, смішні та революційні, дивіться в добірці від Фактів ICTV.

Відьмак і жарти зрозумілі лише Маску: що постили у Twitter у 2019 році

Twitter вже давно зарекомендував себе, як впливова соціальна мережа. Он бідний Ілон Маск навіть під суд потрапив через невдалий твіт, ба більше його позбавили крісла гендиректора в його ж компанії. Це було раніше, а ось у 2019 році в Twitter своїх перлів вистачає, але про все згодом.

Підсумки року в Twitter

Всі події необхідно вкласти в п’ять слів і позначити твіт хештегом #2019in5words.

Відьмак і жарти зрозумілі лише Маску: що постили у Twitter у 2019 році / 4 фотографии

Відьмак

Слідом за першими відгуками про Відьмака від Netflix в мережі почали з’являтися жарти, меми. Однак найбільше його порівнювали саме зі Шреком. Логіку в цьому шукайте самі.

У найкращих традиціях Маска

Ілон Маск давній шанувальник Twitter. Часто він постить у своєму акаунті абсолютно рандомні речі – меми та незрозумілі висловлювання, що багатьох веселить. Ми зібрали найдивніші твіти Маска за 2019 рік.

Деякі секрети занадто небезпечні, щоб їх знали.

Мем: Охоронці зони 51. Я, який біжить з секретом про те, що Америка не використовує метричну систему.

Менше моркви, більше паличок.

Чи варто вводити на Марсі технократію?

Найпопулярніший твіт

За реальних цифр найпопулярнішими виявилися відео з пожежами в Соборі Паризької Богоматері, висвітлення вбивств у Новій Зеландії та масові протести в Гонконзі, тому Twitter спеціально опустив твіти на ці теми.

Найпопулярнішим став твіт вокаліста корейського K-POP гурту BTS Чонгука, який просто станцював під ремікс пісні Біллі Айліш bad guy.

Раніше Факти ICTV писали, як користувачі мережі відреагували на тотальне закриття гральних закладів в Україні.

Фото: Dreamstime

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