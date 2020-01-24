В інтернеті набирає популярності челендж Dolly Parton challenge, який запустила 74-річна американська кантрі співачка Доллі Партон.

Знаменитість запостив собі колаж з фотографій з підписом: Отримайте жінку, яка може зробити все це.

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У мема чотири фото, які уособлюють аватари в кожній з соцмереж: LinkedIn, Facebook, Instagram і Tinder. LinkedIn – соцмережа для пошуку та встановлення ділових контактів, Facebook – покликана об’єднати всіх друзів, Instagram – мережа для публікації фото, які ілюструють життя людини, а Tinder – сайт-знайомств.

До челенджу вже підключилися багато світових зірок. Також до нього підключився ведучий шоу Ранок у великому місті Антон Равицький.















Прес Киви та Порошенко в церкві: українські політики в Dolly Parton challenge / 4 фотографии

Факти ICTV не втрималися і підготували своє бачення того, як виглядають українські політики в різних соціальних мережах.















Прес Киви та Порошенко в церкві: українські політики в Dolly Parton challenge / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що під час голосування у Раді Ілля Кива дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.