У США лабрадор став почесним доктором наук Політехнічного університету

Лабрадор на прізвисько Лось став почесним доктором наук Політехнічного університету Вірджинії у США.
8-річний пес є членом команди консультаційного центру університету і супроводжує студентів з психічними розладами.
Собака допомагає студентам почувати себе комфортніше та розслабитися під час розмови з психологами.
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Собача терапія з’явилась в університеті у 2014 році. За шість років Лось відбув 7 500 зустрічей із студентами та був присутній на 500 заходах, присвячених психічному здоров’ю.
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Congratulations to all the graduates! @virginia.tech @vamdvetmed @studentsatvt @cookcounselingcenter @vtrecsports @hokiewellness @hokiesports @servicedogsva @guidingeyes @camilleschrier @the_hokiebird @vtgrowley #hokies @hokiepets #HokieGrad #VetMed2020 @vtcals #iamVTCALS @vt_engineering @vtcorpsofcadets @vt_liberalarts @vtpamplin @vt_science @vtcsom @vtlibraries @vt_cnre
В університеті зазначають, що пес любить плавати та їсти.
На початку 2020 року у Лося виявили рак. Він вже пройшов променеве лікування та продовжить лікуватися надалі.
Як писали Факти ICTV, чихуахуа з Бангкока набирає популярність у мережі завдяки своїй схожості з лиходієм із голлівудського кіно Доктором Зло.
Джерело: Virginia Tech
Фото: Virginia Tech