У США лабрадор став почесним доктором наук Політехнічного університету

Лабрадор на прізвисько Лось став почесним доктором наук Політехнічного університету Вірджинії у США.

8-річний пес є членом команди консультаційного центру університету і супроводжує студентів з психічними розладами.

Собака допомагає студентам почувати себе комфортніше та розслабитися під час розмови з психологами.

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Собача терапія з’явилась в університеті у 2014 році. За шість років Лось відбув 7 500 зустрічей із студентами та був присутній на 500 заходах, присвячених психічному здоров’ю.

В університеті зазначають, що пес любить плавати та їсти.

На початку 2020 року у Лося виявили рак. Він вже пройшов променеве лікування та продовжить лікуватися надалі.

Як писали Факти ICTV, чихуахуа з Бангкока набирає популярність у мережі завдяки своїй схожості з лиходієм із голлівудського кіно Доктором Зло.

Джерело: Virginia Tech

Фото: Virginia Tech