У Валенсії в Іспанії невдало відреставрували картину Непорочне зачаття художника Бартоломе Естебана Мурільо. Картина відноситься до епохи бароко.

Приватний колекціонер найняв реставратора, але, коли побачив результат, то був шокований і зажадав пояснень.

Чоловік зробив ще одну реставрацію, але друга спроба виявилася ще гіршою і полотно змінилося до невпізнання. Обличчя Діви Марії перетворилося буквально в карикатуру.

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Колекціонер заплатив за реставрацію €1 200. Зараз він зв’язався з іншим фахівцем, який спробує відновити картину.

Подібна ситуація не вперше відбувається в Іспанії, а все тому, що в країні немає закону, який би забороняв людям без спеціальної кваліфікації відновлювати твори мистецтва.

Професійна асоціація реставраторів Іспанії зажадала більш суворих правил для фахівців.

Через те, що реставрації в Іспанії не контролюються на законодавчому рівні, подібні інциденти відбуваються часто.

Один з найвідоміших випадків стався у 2012 році. Тоді жінка спробувала відновити фреску Ісуса Христа, яка перебувала в церкві біля Сарагоси. Робота виявилася, м’яко кажучи, невдалою, але після цього картина перетворилася на мем.

Кількість бажаючих побачити картину, яку назвали Пухнастий Ісус, значно збільшилася.

Джерело: Europa Press

Фото: Europa Press, wikipedia.org