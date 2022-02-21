Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні завершилися у неділю, 20 лютого. Всі медалі розіграні, а отже, хтось святкує, а хтось, витираючи сльози, вже може готуватися до Ігор-2026 в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Через коронавірусні обмеження учасників Ігор помістили у таку собі бульбашку, яку у Китаї прозвали “щасливою в’язницею”. А ще, традиційно, змагання не були б такими ефектними – без скандалів та рекордів.

Факти ICTV підбивають підсумки Олімпіади-2022 і розповідають, чим запам’яталися змагання у зимовому Пекіні.

Успіх Норвегії та сенсація від Китаю

Медальний залік Олімпіади-2022 як за кількістю золотих, так і за загальною кількістю нагород виграла Норвегія. Олімпійці цієї країни завоювали 16 золотих, вісім срібних та 13 бронзових нагород. Всього у них 37 медалей. Домінування норвежців не в останню чергу стало можливим завдяки успіхам їхніх спортсменів у біатлоні та лижах.

Другою стала Німеччина, у якої 12 золотих, а загалом 27 нагород. Друга сходинка у медальному заліку німців не стала чимось несподіваним, адже вони від початку були серед потенційних лідерів.

А ось китайська команда таки забезпечила сенсацію. Хоча у них була успішна Олімпіада у Ванкувері, але представники Піднебесної не відзначалися великими успіхами у зимових видах спорту. Однак домашні змагання та плідна підготовка до них піднесла КНР до трійки лідерів заліку.

Україна, як і на попередній зимовій Олімпіаді у Пхьончхані, змогла потрапити до медального заліку за допомогою єдиної медалі у фристайлі. Завдяки сріблу Олександра Абраменка у лижній акробатиці ми посіли 25-те місце. Насправді саме у фристайлі українці могли взяти більше ніж одну медаль, але на заваді став коронавірус.

Коронавірусні втрати

Першою коронавірусною втратою у Пекіні у стані олімпійської збірної України став позитивний тест тренера чоловічої збірної з біатлону Юрая Санітри. А 2 лютого, за два дні до офіційного відкриття Олімпіади, стало відомо про коронавірус у капітана збірної України з біатлону Олени Білосюк. Згодом лазарет поповнила ще й біатлоністка Дар’я Блашко.

Через це було ухвалено рішення викликати до Пекіна резервну біатлоністку Анастасію Меркушину, котра замінила Валентину Семеренко. Спортсменка достроково залишила Пекін за станом здоров’я, не пов’язаним із коронавірусом.

Згодом стало відомо, що Covid-19 був виявлений і у сноубордистки Аннамарі Данчі. Її не хотіли пускати на старт змагань на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні через надуманий позитивний тест на коронавірус. За словами українки, перед змаганнями вона здала чотири негативні тести та отримала дозвіл на участь у кваліфікації. Утім, організатори фактично перед її стартом заявили, що вона не має права участі через сумнівні тести.

Після втручання української делегації у Пекіні спортсменку все ж допустили до змагань, але вона посіла лише 26-те місце у кваліфікації на Олімпійських іграх-2022 та не змогла поборотися за медалі.

Через коронавірус на змаганнях не виступила й українська команда з фристайлу. У цій дисципліні наші спортсмени претендували на реальну медаль, однак банально не вистачило спортсменів із негативними ПЛР-тестами. Covid виявили відразу у трьох фристайлістів – Дмитра Котовського, Анастасії Новосад та Олександра Окіпнюка.

Двоє з них – Котовський та Окіпнюк – все ж виступили в одиночних змаганнях, а Окіпнюк ще й вийшов у фінал.

Допінг-скандали, котрі затьмили бойкот

Великі турніри з наявністю скандалів вже стали закономірністю, а не рідкістю. З Іграми-2022 у Пекіні все почалося ще задовго до старту змагань, коли низка країн оголосили про дипломатичний бойкот через масові порушення прав людини Китаєм. На відкритті змагань не були присутні офіційні представники США, Великої Британії, Канади, Австралії, Нідерландів, Данії, Литви, Бельгії, Нової Зеландії.

Влада Німеччини офіційно не приєдналася до дипломатичного бойкоту змагань, проте представники уряду ФРН ще до їхнього початку оголосили, що не поїдуть на зимові Олімпійські ігри до Пекіна.

Щодо організації Олімпіади в Китаї критикували серйозні екологічні та соціальні витрати, пов’язані з проведенням змагань, що, найімовірніше, не були внесені до жодного офіційного бюджету. Зокрема, йшлося про викачування води, призначеної для сільськогосподарських потреб, щоб зробити штучний сніг.

А вже під час самих Ігор стався величезний допінг-скандал за участю головної зірки фігурного катання, представниці ОКР Каміли Валієвої. Неповнолітню спортсменку викрили у вживанні забороненої речовини ще до початку Ігор. Допінг-тест спортсменки показав наявність забороненої субстанції у мікродозі.

Через це відклали нагородження у командному турнірі з фігурному катання, адже у ньому брала участь Валієва, а збірна ОКР взяла золото. Пізніше CAS допустив фігуристку до тренувань та участі в індивідуальних змаганнях. Водночас у МОК попередили, що якщо Валієва буде серед призерок, то нагородження медалями поки що не відбудеться. Але за підсумком змагань одиночниць Каміла опинилася поза п’єдесталом, посівши четверту сходинку.

Не лише команда ОКР потрапила у допінг-скандал. Перша ж позитивна допінг-проба безпосередньо Пекіна-2022 стала “досягненням” іранця Хусейна Саве-Шемшакі. Він – представник своєї країни у гірськолижному спорті і був прапороносцем Ірану на церемонії відкриття Ігор у Китаї. Спортсмена спіймали на анаболічному стероїді.

Допінг та Україна

Виявили допінг і в української команди, причому у нас аж два випадки. Спершу позитивний результат отримала лижниця Валентина Камінська, яка наступного дня оголосила про завершення кар’єри. А другу позитивну допінг-пробу здала 28-річна бобслеїстка Лідія Гунько. У її допінг-пробі виявили заборонену речовину зі списку WADA – дигідротестостерон.

Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич заявив, що заборонений препарат міг потрапити в організм бобслеїстки через китайське м’ясо.

— Між тестами 10 та 14 лютого Лідія вживала м’ясо перед змаганнями. Ми про м’ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м’ясо у Китаї, тому що там не заборонено додавати ті речовини, які заборонені у спорті, у раціон худоби, – сказав Гераскевич.

Він упевнений у невинуватості дівчини, адже допінг-проба, взята 10 лютого, нічого забороненого не виявила. Він додав, що Гунько нічого не вживала, адже “у цьому не було жодного сенсу”. Рішення про відсторонення від змагань Гунько може оскаржити у суді. Також вона має право просити відкриття та аналізу проби Б.

Ні війні в Україні

У фінальному раунді змагань з чоловічого скелетону на Іграх-2022 українець Владислав Гераскевич після третьої кваліфікаційної спроби продемонстрував плакат No war in Ukraine (Ні війні в Україні).

22-річний спортсмен повернувся до телекамер і фотооб’єктивів у різні боки, щоб всі могли розглянути напис.

Росіян обурила така акція і вони відразу почали капостити та писати про політичний контекст акції до МОКу та вимагали покарання спортсмена. Але в організації заявили, що Гераскевич не буде покараний за цей вчинок, оскільки українець показав плакат із закликом зберегти мир в Україні.

Головні рекорди Ігор-2022

Олімпійський рекорд встановила нідерландська ковзанярка Ірен Вюст. Дистанцію у 1 500 м вона подолала за 1 хвилину та 53,28 секунди. Її співвітчизниця, ковзанярка Ірен Схаутен встановила на цих Іграх відразу два рекорди – у забігах на 3 000 м та 5 000 м.

Ще одна нідерландка Сюзанне Схюлтінг у шорт-треці теж встановила два олімпійські рекорди – один в одиночних змаганнях, а інший у командному (естафета на 3 000 м).

Новий світовий рекорд у короткій програмі з фігурного катання встановив американець Натан Чен, який за свій прокат набрав рекордні 113,97 бала. Попередній результат належав японцю Юдзуру Ханю (111,82 бала), який він встановив 2020 року.

Світовий рекорд у ковзанярському спорті встановив швед Нільс ван дер Пул на дистанції 10 000 м. Він показав час: 12 хвилин 30,74 секунди.

Окрім спортивних здобутків, унікальне досягнення і у німецької ковзанярки Клаудії Пехштайн. У 49 років та 348 днів вона стала найстаршою учасницею Олімпіади за всю історію. Ці Ігри були для неї восьмими у кар’єрі.

Ще одне досягнення встановила бразилійка Жаклін Моран. Для 46-річної спортсменки, яка представляла свою країну у лижних перегонах, ця Олімпіада стала восьмою, причому спортсменка брала участь і у літніх Іграх.