Вразливість Кинджалів стала для РФ несподіванкою – розвідка Британії

Очевидна вразливість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал стала несподіванкою та збентеженням для Росії.

І це тоді, коли президент РФ Володимир Путін рекламував ці системи як “непереможні”.

Таку версію озвучили у розвідці Міноборони Великої Британії 17 травня.

У британському оборонному відомстві заявили, що після 4 травня, коли Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування Кинджал, Росія намагалася нейтралізувати вдосконалений потенціал протиповітряної оборони України.

Однак під час цих спроб, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, РФ могла втратити ще кілька Кинджалів.

Тепер, додають британські розвідники, у росіян особливе занепокоєння ще й викликатиме посилення повітряної загрози в прикордонних регіонах Росії, які РФ використовує для розгортання Повітряних сил, щоб підтримувати війну в Україні.

Хвилювання посилилося, зокрема, після 13 травня, коли над Брянською областю розбилися два російських передових бойових літаки та два гелікоптери.

Нагадаємо, що 4 травня в Київській міській військовій адміністрації зауважили, що російські війська вночі атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed і, ймовірно, ракетами балістичного типу.

6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня, коли МіГ-31К випустив із території Росії ракету Х-47, українські захисники із ЗРК Patriot знищили “не имеющий аналогов” Кинджал.

Уже 16 травня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила всі шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал, які РФ випустила із шести літаків МіГ-31К.

Тим часом 13 травня в Брянській області РФ стався справжній “літакопад”. Там впали винищувачі Су-35, Су-34 та два гелікоптери Мі-8.

Згодом з’явилася інформація, що загалом того дня зазнали аварії п’ять повітряних суден РФ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що до авіакатастроф у Брянській області 13 травня причетна російська ППО.

Версію про “дружній вогонь” у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру Єдиних новин висловив і військовий льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya.

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Джерело : Ministry of Defence

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