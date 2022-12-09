Грудень, 09 в 10:08

Громадянам Німеччини поштою почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі, у яких пропонується за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, ці листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала.

Зараз дивляться

Наразі консули звернулися до німецької поліції щодо проведення розслідування.

Олег Ніколенко наголошує, що МЗС розглядає розсилання таких фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії російського ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію та підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян.

Нагадаємо, що з кінця листопада розпочалася кампанія погроз та залякування українських дипломатів у різних країнах.

Так, 30 листопада посольство України у Мадриді отримало конверт з вибухівкою. Унаслідок детонації травми отримав співробітник установи. Іспанська поліція вже встановила, звідки відправили конверт. Цього дня ще два українські посольства отримали пакунки з погрозами.

1 грудня вибухівки також прислали до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс компанії Instalaza в Сарагосі.

Через два дні після вибуху до українського посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок.

А ще у п’яти країнах до українських посольств надійшли посилки з очима тварин.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомляв, що вже налічується 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах.