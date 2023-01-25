Зеленському – 45: як змінили президента 11 місяців війни

Січень, 25 в 11:20

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 45 років.

Це вже четвертий день народження на посаді глави держави та перший – під час повномасштабної війни Росії проти України.

Торік свій 44-й день народження Володимир Зеленський зустрічав на роботі. Цьогоріч інакше й бути не може.

Зараз дивляться

У 2022 році Володимир Зеленський у свій день народження попросив своїх друзів та колег не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати кошти до дитячих будинків різного спрямування та дитячих лікарень.

Цьогоріч найпершою потребою є зброя, щоб протистояти ворогу.

Початок повномасштабної війни

Уже в перші години вторгнення президент України звернувся до громадян із свого кабінету на Банковій. Ця практика збереглась до цього часу.

Глава держави безперервно записує відеозвернення до українців ось уже 335 днів.

Президенту України заради безпеки пропонували покинути межі країни, однак глава держави залишився в столиці й відразу почав робити все можливе, щоб увесь світ допоміг Україні в боротьбі проти країни-агресора.

Історичні рішення

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

А вже наступного дня президент виступив по відеозв’язку в Європарламенті.

Главу держави члени Європарламенту вітали оплесками стоячи.

Цитату очільника України із промови в Європарламенті 1 березня Життя переможе смерть, а світло переможе темряву помістив на обкладинку березневого номера навіть американський тижневик Time.

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А 30 вересня президент України поставив свій підпис під заявкою на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Реакція світу на українського президента

Варто наголосити, що виступи українського лідера не залишають байдужими нікого в світі.

Так, вибухали оплесками, зокрема, британські парламентарі під час відеозвернення Зеленського 8 березня.

Наприкінці грудня Володимиру Зеленському аплодували стоячи 21 раз всі присутні в Конгресі США.

Сполучені Штати дуже тепло зустріли Володимира Зеленського, який здійснив тоді свій перший закордонний візит за майже 10 місяців повномасштабної війни.

Чимало конгресменів та урядовців для зустрічі з очільником України обрали синьо-жовтий одяг чи додали українську символіку до своїх вбрань, тисли Зеленському руки, вигукували слова привітань та посміхалися.

Президент США Джо Байден, зокрема, надів краватку, що віддалено нагадувала кольори українського прапора.

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Уже в січні 2023 року член нижньої палати парламенту від Республіканської партії Джо Вілсон навіть подав резолюцію до Конгресу США з ініціативою встановити погруддя президента України Володимира Зеленського в крилі Палати представників у будівлі Капітолія.

Із часу повномасштабного вторгнення РФ Володимир Зеленський став одним із найвпізнаваніших політиків світу.

Зокрема, 9 травня журнал Time опублікував велику статтю Всередині світу Зеленського, розмістивши портрет президента України на обкладинці.

Щоб з’ясувати, як змінилося життя Зеленського за два місяці війни, кореспондент видання Саймон Шустер два тижні провів разом із Володимиром Зеленським у його офісі в Києві.

Уже наприкінці року той таки журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського та дух України людиною року 2022.

Найвпливовішою людиною Європи назвало президента України Володимира Зеленського й видання Politico.

Глава держави став людиною 2022 року й за версією британського видання Financial Times.

Одними з перших такий титул Зеленському присвоїли в Польщі.

Як змінився Зеленський за майже рік війни

Разючі зміни в зовнішності Зеленського особливо помітно стало 4 квітня, коли глава держави відвідав деокуповану Бучу Київської області.

Тоді увесь світ вразив вираз обличчя президента України, який вперше на власні очі побачив звірства окупантів.

Здається, що біль в очах від побаченого в деокупованій Бучі назавжди залишився в погляді Зеленського.

Саме про погляд Зеленського торік, вітаючи з днем народження, писала його дружина, перша леді Олена Зеленська.

У 2022 році Олена Зеленська відзначала закоханий погляд свого чоловіка.

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У 2023 році після 11 місяців війни Олена Зеленська констатує: украй рідко бачить усмішку чоловіка.

– Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять. Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо, – написала Олена Зеленська.

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Впертості, переконана Олена Зеленська, її чоловікові вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я.