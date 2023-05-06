Вдарити може не лише ракетами: чи влаштує Росія масовану атаку по Україні 9 травня

Другий рік поспіль, перед наближенням 9 травня, в контексті російсько-української повномасштабної війни постає питання того, які “сюрпризи” чи провокації може підготувати Росія на цю сакральну для росіян дату.

Торік загрозу ймовірних ударів РФ коментували в Білому домі й українські офіційні чиновники. Тоді, 9 травня 2022 року, окупанти завдали масованого ракетного удару по Одесі та Одеській області. Того дня це було єдине велике місто України, яке далеко від лінії фронту, і куди Росія завдала масованих ударів.

Чи буде масований обстріл України 9 травня 2023 року чи інші провокації Росії – Факти ICTV намагались розібратись, опитавши експертів та зібравши коментарі українських офіційних осіб.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV каже, що Росія навряд знехтує можливістю завдати “більш-менш масованого” ракетного удару на “День перемоги”. На його думку, якщо в РФ зможуть зібрати 20 чи 30 ракет, то, ймовірно, вони будуть випущені по Україні.

Водночас Жданов не виключає, що на території самої Росії також можуть бути провокації, в яких Москва поспішить звинуватити Україну.

Жданов допускає, що з боку РФ можуть бути випущені не тільки такі ракети, як Х-101, Х-555, Х-22, але й дрони та високоточні крилаті ракети, як, наприклад, Кинджал.

– Це буде комплексний удар: дрони і ракети. Зокрема, я не виключаю застосування Кинджалів. Хоча ймовірність дуже низька, бо Кинджалів дуже мало, і це не серійні Кинджали, а ракети, які вироблялись на замовлення науково-дослідного інституту… Щодо Кинджалів я маю сумніви, але решта – Х-101, Х-555, Х-22 і дрони – оцей комплект, на жаль, цілком можемо побачити у нашому небі, – сказав він.

На думку експерта, військова техніка, яка, як очікується, пройде парадом по Червоній площі в Москві, хоч і є легітимною воєнною ціллю, втім Україна не дозволить бити по ній, оскільки це буде масовий захід з великою кількістю цивільного населення, тому цей варіант в Києві, на думку Жданова, навіть не розглядають.

– Я не виключаю, що це можуть бути або провокації, або аматори, в тому числі і наші аматори, які запустять дрони чи ще щось по російській території, – зазначив Олег Жданов.

Водночас експерт вважає, що з боку окупантів можливі спроби посилити штурми Бахмуту, щоб все ж закидати українські Сили оборони живою силою та захопити місто.

– Вони дійсно, на мій погляд, спробують виконати завдання Путіна, щоб до 9 травня захопити Бахмут. Зараз там спостерігається зниження інтенсивності атак, що може бути пов’язано з накопиченням резервів, аби завтра чи післязавтра вдарити з більшою силою та спробувати виконати завдання. Хоча я думаю, що у нас є всі шанси утримати місто, принаймні до 9-10 травня, – сказав він.

Водночас представники українського війська, як, наприклад, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, каже, що не варто думати, що ворог завдасть ударів саме 9 травня, оскільки в Кремлі знають, що цього від них і чекають.

В ефірі телеканалу Еспресо вона заявила, що та довга пауза, яку витримує РФ після попереднього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якогось значущого, за мірками Росії, ракетної атаки.

– Навряд чи у противника вистачить сил, засобів та часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня. Треба розуміти, що підступність агресора досить потужна, тому він може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше. Відповідно, не варто міцно прив’язуватися до якоїсь дати, – сказала Гуменюк.

За її словами, російський флот тримає у морях ракетоносії, які мають ракети та готові використати їх “у будь-який час”. Наталія Гуменюк, як і Олег Жданов, не виключає, що крім ракет можуть бути як авіаційні удари, так і атаки дронами-камікадзе.

Про те, що не слід прив’язуватись саме до дати 9 травня, заявив і представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал… Але тут прив’язуватися суто до 9-го травня не потрібно. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без неї, – сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Представник ГУР повідомив, що відстеженням ситуації щодо намірів Росії займається як українська розвідка, так і партнери України.

– Готуємось до відповідних реакцій, – додав Юсов.

Нагадаємо, 18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили, що в РФ скасували акцію Безсмертний полк нібито з міркувань “безпеки”. Водночас низка експертів вважає, що на подібну ходу прийде занадто багато родичів військовослужбовців, які загинули у російсько-українській війні, що продемонструє реальні втрати РФ для внутрішньої російської аудиторії.

Крім того, у низці регіонів РФ були скасовані військові паради на 9 травня. Російська влада також обґрунтовує це скасування заходами з безпеки, втім оглядачі пов’язують це з, по-перше, нестачею техніки, яку можна продемонструвати на параді, а, по-друге, з ризиком диверсій, влаштованих під час цих парадів.

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