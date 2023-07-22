Сєвєродонецьк вдруге під окупацією. Коли та як ЗСУ можуть звільнити місто від росіян

22 липня дев’ять років тому Сєвєродонецьк, що на Луганщині, вперше звільнили від окупантів. Проте у червні 2022 року місто знову опинилося в окупації – тепер вже російських регулярних військ.

Факти ICTV розповідають історію звільнення Сєвєродонецька під час АТО та що нам потрібно, щоб звільнити його вдруге.

У травні 2014 року Сєвєродонецьк захопили бойовики “ЛНР”. Містян постійно тероризували незаконні бандформування. А вже в липні українські сили сектору “А” розпочали операцію з визволення населених пунктів на Лисичансько-Сєвєродонецькому плацдармі.

21 липня ЗСУ звільнили Рубіжне. 22 липня колони сил АТО з боку Старої Краснянки та з боку Варварівки увійшли в Сєвєродонецьк. У місті почалися вуличні бої, і вже по обіді того ж дня Сєвєродонецьк звільнили від бойовиків.

До речі, 22 липня звільнили Соледар на Донеччині та Попасну на Луганщині.

Бої за Сєвєродонецьк у 2022 році

За словами військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, у 2014 році Сєвєродонецьк контролювали нечисленні групи бойовиків “ЛНР”, тому силам АТО було набагато легше вибити їх.

У 2022 році ситуація значно складніша, адже місто намагалася захопити та врешті захопила регулярна армія Російської Федерації.

Через окупацію Луганська Сєвєродонецьк із населенням у 100 тис. став адміністративним центром Луганської області, тому для російських військ уже під час повномасштабного вторгнення було надважливо взяти під контроль це місто.

Бої за Сєвєродонецьк тривали з 28 лютого до 24 червня 2022 року.

18 квітня російська армія взяла під контроль Кремінну. Через це місто проходить траса Р-66 на Сєвєродонецьк. В район Попасної росіяни завезли до 2 500 одиниць військової техніки. Їм потрібно було вийти на трасу Т-1302 Бахмут-Сєвєродонецьк, щоб оточити ЗСУ.

26 травня почалися бої на околицях Сєвєродонецька, сили ворога значно перевищували наші. Станом на 1 червня ворог контролював близько 70% Сєвєродонецька. Українські військові зосередилися в промзоні.

На 14 червня російська армія зруйнувала всі мости до міста. Села довкола Сєвєродонецька – Врубівку та Метьолкіне – окупували.

В ніч на 24 червня підрозділи ЗСУ організовано залишили промзону Сєвєродонецька. З 25 червня місто повністю перейшло під контроль окупаційних військ.

Як звільняти Сєвєродонецьк

Військовий експерт Олександр Коваленко наголошує, що Сєвєродонецьк розташований в одній агломерації з Лисичанськом. Тому спочатку треба звільнити Лисичанськ, а потім черга Сєвєродонецька.

Є два найбільш вірогідних напрямки для наступу ЗСУ. Перший – це Білогорівка, яка є зручним трампліном для звільнення Лисичанська-Сєвєродонецька. Білогорівка перебуває під контролем України, а росіяни ніяк наші Сили оборони не можуть там подолати.

Другий шлях до Сєвєродонецька може пролягати через Кремінну (місто досі під окупацією Росії) і далі по трасі Р-66 з виходом на Сєвєродонецьк. Але це найскладніший варіант, тому що там дуже щільна оборона росіян.

Там розташовані 41 загальновійськова армія РФ, 11-й армійський корпус. Тобто по всій лінії Р-66 від Сватового до Троїцького зосереджено досить потужне угруповання російських підрозділів і військової техніки.

– Тому, як варіант, тільки через Білогорівку, – вважає Олександр Коваленко.

Перешкодою для просування ЗСУ може стати ріка Сіверський Донець. Але все залежатиме від того, як наше командування спланує операцію.

Якщо росіяни тікатимуть з Лисичанська, то вони, без сумніву, будуть підривати усі мости та переходи, які ще існують. Це, звичайно, створить для українського контрнаступу перешкоди, але все залежатиме від плану, від технічного забезпечення наших військ.

Південь можуть звільнити раніше за Схід

Експерт наголошує, що поки надто рано говорити про звільнення Лисичанська та Сєвєродонецька.

– Мені здається, що наші Сили оборони звільнять Південь раніше, ніж той самий Сєвєродонецьк, – вважає Олександр Коваленко.

Для контрнаступу та повноцінного прориву на Сєвєродонецьк нам потрібний ресурс важкого озброєння та підтримка з неба. Наші військові мають спроможності тримати міцну оборону, а для потужного наступу, на жаль, ні.

Основна ударна група сконцентрована на Запоріжжі й у районі Бахмуту, в Донецькій області. Тому думати про звільнення Сєвєродонецька поки що зарано.

Україна потребує більше важкої броньованої техніки та західних літаків – усього того, що вкрай необхідне для потужного успішного контрнаступу, наголосив експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн підписали меморандум про навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Перші навчання для пілотів та інженерів-техніків мають початися у серпні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що літаки F-16 ми отримаємо, напевно, вже наступного року.

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