Новини ночі 12 травня: Зеленський чекатиме Путіна в Туреччині, США і Китай досягли угоди

Лідери Європи (Коаліції охочих), України та США запропонували Росії пристати на 30-денне повне припинення вогню з 12 травня.

Попри це, російські війська впродовж ночі обстрілювали Україну ударними безпілотниками.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме очільника РФ Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

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Атака дронами

Попри пропозицію 30-денного повного припинення вогню з 12 травня, російські війська ще ввечері 11 травня запустили в бік українських регіонів ударні безпілотники.

Але ворожі дрони маневрували областями України впродовж ночі.

У Повітряних силах ЗСУ про відбій загрози ударних БпЛА поки не оголошували.

Зеленський чекає Путіна в Туреччині

Після того, як Путін у нічному зверненні 11 травня запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в четвер у Туреччині.

Глава держави висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не зможуть прибути.

До слова, очільник МЗС України Андрій Сибіга сумнівається, що Путін дійсно зустрінеться з Зеленським.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск додав, що, перш ніж будуть здійснені наступні кроки, усі очікують від Росії згоди на 30-денне припинення бойових дій.

Крім того, Дональд Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві у травні 2024 року.

Угорщина пояснила, чому відмовилася від переговорів з Україною

Причину, чому Угорщина відмовилася від переговорів з Україною щодо нацменшин, які були заплановані на 12 травня, пояснив парламентський державний секретар та заступник міністра закордонних справ країни Левенте Мадяр.

За його словами, він скасував понеділкову зустріч, оскільки вважає, що “події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин”.

За його словами, проведена “спецоперація” Служби безпеки України в Закарпатській області за три дні до зустрічі “ставить під сумнів щирість намірів української сторони знайти компроміс щодо неврегульованих питань”.

Нагадаємо, що 9 травня СБУ оголосила про перше в історії викриття діяльності агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні.

США оголосили про досягнення торговельної угоди з Китаєм

Після серії дипломатичних переговорів у швейцарській Женеві США оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм.

Про це з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента та торговельного представника США, посла Джемісона Ґрієра повідомили на сайті Білого дому.

Угоду там назвали серйозним кроком уперед у врегулюванні двосторонніх економічних суперечностей.

За даними джерел, сьогодні, 12 травня, президент США має скликати повноцінний брифінг із цього питання.

Зустріч глав МЗС Європи в Лондоні 12 травня

Сьогодні, 12 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі скликає зустріч глав МЗС Європи у Лондоні, щоб обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці.

Очікується, що Девід Леммі під час зустрічі оголосить про подальші санкції, спрямовані проти осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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