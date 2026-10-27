У ніч проти 27 жовтня російські війська продовжили атакувати українські міста. У Києві після ракетних ударів пошкоджені житлові будинки, гуртожитки та медичні заклади. Також росіяни влучили у Південний міст, через що в столиці перекрили рух транспорту та змінили роботу метро.

У Харкові ракетний удар припав на Новобаварський район, де пошкоджені житлові будинки та дитячий садок. На Дніпропетровщині росіяни понад 40 разів атакували п’ять районів, а на Чернігівщині під обстрілами опинився приватний сектор.

Водночас у тимчасово окупованих Олешках розпочалася гуманітарна місія з порятунку цивільних. Крім того, Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних, а президент увів у дію рішення РНБО щодо кругової оборони українських міст.

Зараз дивляться

Про ці та інші події ночі та ранку 27 жовтня — читайте у дайджесті.

Ракетна атака на Київ

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Найбільше постраждали Деснянський та Дніпровський райони столиці.

За даними прокуратури, внаслідок вечірньої атаки загинула 46-річна жінка, ще 13 людей дістали поранення та інші травми. Серед постраждалих — мешканці студентського гуртожитку, двоє медиків, а також люди, які перебували в автомобілях і парку.

Пошкоджені щонайменше 12 багатоповерхівок, корпус університету, гуртожитки, бізнес-центр, медичні заклади, торговельно-розважальний центр, АЗС та станція метро.

За даними ДСНС, загалом унаслідок атак на Київ увечері 26 та вранці 27 жовтня загинула одна людина, ще 15 постраждали.

Удар по Південному мосту та зміни в роботі транспорту

Уранці 27 жовтня російські війська знову атакували Київ. У Подільському районі зафіксували влучання в адміністративну будівлю та дві нежитлові споруди.

Також росіяни влучили у Південний міст, пошкодивши інфраструктуру метрополітену. Рух автомобілів мостом повністю перекрили в обох напрямках.

Через пошкодження зелена лінія метро працює лише на ділянці Сирець — Видубичі. Рух між станціями Осокорки та Червоний хутір тимчасово призупинений. Червона лінія працює між Академмістечком та Лісовою.

Для перевезення пасажирів столична влада збільшила кількість автобусів. Маршрути №22 та №91 тимчасово спрямували через Дарницький міст.

Ракетний удар по Харкову

Російські війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова.

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще четверо постраждали — чоловіки віком 61 та 77 років, 60-річна жінка і 17-річна дівчина.

Пошкоджені десять гаражів, чотири приватні домоволодіння, чотири багатоквартирні будинки та будівля ясел-садка.

Після удару загорілися два автомобілі та нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежі, роботи з усунення наслідків атаки тривають.

Атаки на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська понад 40 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Постраждали троє людей.

У Синельниківському районі після ударів горіли багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.

На Нікопольщині й Павлоградщині пожежі виникли у приватному житловому секторі.

У Дніпрі та Кам’янському районі пошкоджені об’єкти інфраструктури. Усі пожежі рятувальники ліквідували.

Обстріли Чернігівщини

Внаслідок російських ударів по Чернігівській області постраждали шестеро людей, серед них 12-річна дитина.

У Корюківському районі після обстрілів загорілися житлові будинки та господарські споруди. Там травмувалися четверо людей, зокрема дитина.

Ще двоє людей постраждали у Новгород-Сіверському районі. Російський удар спричинив пожежу на території приватного домоволодіння.

Рятувальники ліквідували всі займання.

Гуманітарна місія в Олешках

27 жовтня у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області розпочалася гуманітарна місія з порятунку цивільного населення.

Як повідомив Кирило Буданов, для проведення операції сторони домовилися про двостороннє припинення вогню. Головна мета — забезпечити безпеку людей, які залишаються в місті, та учасників гуманітарної місії.

Координацією процесу займається уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який вирушив до місця проведення операції.

За словами речника 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павла Дрогаля, станом на 09:00 російські військові дотримувалися домовленостей про припинення вогню. Українські сили продовжують контролювати ситуацію.

Нові правила бронювання працівників

Кабмін оприлюднив постанову №1328 від 23 жовтня, яка змінює правила бронювання військовозобов’язаних працівників.

Документ оновлює критерії визначення критично важливих підприємств. Державні органи мають протягом десяти днів після набрання чинності постановою переглянути відповідні вимоги.

Для визначених підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили загальний ліміт бронювання до 95% військовозобов’язаних працівників. Перевищення можливе за окремим рішенням Міноборони або Міненерго.

Для інших критично важливих підприємств передбачена можливість збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Водночас раніше ухвалені рішення про критичність підприємств автоматично не скасовуватимуть. Вони залишатимуться чинними протягом визначеного строку, якщо їх не переглянуть за новими критеріями.

Рішення РНБО щодо кругової оборони міст

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення захисту українських міст.

Відповідний указ №1067/2026 передбачає облаштування інженерних загороджень та розвиток оборонної інфраструктури для організації кругової оборони населених пунктів.

Деталі реалізації рішення залишаються закритими. Додаток до указу має гриф Для службового користування, тому перелік міст, типи оборонних споруд та строки виконання робіт не оприлюднюються.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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