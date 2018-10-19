Херсонські депутати проголосували за скасування рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.

За відповідне рішення проголосували депутати Херсонської міської ради, повідомляє УНН.

Під час сьогоднішньої сесії міськради депутати розглянули питання про втрату чинності рішення міськради від 21.08.12 Про реалізацію положень Закону України Про засади державної мовної політики в місті Херсон.

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Свої голоси за віддали 33 депутати з 38.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав ухвалений у 2012 році Закон Про засади державної мовної політики, так званий закон Ківалова-Колесніченка, незаконним.

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