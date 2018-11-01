Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, які б три головних реформи провела в Україні на місці прем’єра.

– Перша реформа – це механізм боротьби з корупцією. Я вважаю це однією з найскладніших проблем, яка не вирішується за один день. Тут потрібно багато чого зробити за допомогою міжнародних експертів, які мають досвід, – зазначила Ангела Меркель, передає Радіо Свобода.

Другою реформою канцлер Німеччини назвала децентралізацію. На її думку, Україна – це велика країна, тому відповідальність варто передати мерам, громадам, а також дати їм можливість збирати податки, аби була конкуренція між регіонами.

Наступною важливою реформою Меркель назвала – приватизацію.

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– Необхідно створити законодавчу основу для приватизації, оскільки я думаю, що є досить багато державних підприємств в Україні. Вони тенденційно ще не достатньо ефективні. Звичайно, приватизація – це не панацея, – зазначила Меркель.

Також вона додала, що варто провести реформу цін на енергоносії, оскільки не можна тривалий час жити на основі субсидій для всіх.

Раніше Факти ICTV писали, що Ангела Меркель не розглядає критично Північний потік-2 і бажає зберегти в ньому транзитну роль України.

Фото: Markwaters | Dreamstime.com