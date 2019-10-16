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Принц Гаррі розплакався на публіці, розповідаючи про сина

Принц Гаррі не стримав сльози, коли розповідав про те, як вони з Меган Маркл чекали на первістка.

Принц Гаррі розплакався на публіці, розповідаючи про сина

Принц Гаррі не стримав емоцій під час своєї промови на церемонії WellChild Awards в одному з готелів Лондона.

Він розплакався у той момент, коли розповідав глядачам, що на торішній церемонії вони з дружиною Меган вже знали, що у них буде первісток. При цьому більше ніхто не здогадувався про вагітність Меган, підкреслив принц Гаррі.

– Я пам’ятаю, як стискав руку Меган під час нагородження, – сказав він.

Заспокоювати герцога Сассекського довелося ведучій та гостям заходу, які підтримали його оплесками.

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Премія WellChild Awards – це щорічна церемонія, яку проводить благодійна організація WellChild, що піклується про важко хворих дітей і молодь у Великій Британії.

Нагадаємо, Принц Гаррі та Меган Маркл у липні хрестили свого первістка Арчі.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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