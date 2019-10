Принц Гаррі не стримав емоцій під час своєї промови на церемонії WellChild Awards в одному з готелів Лондона.

Він розплакався у той момент, коли розповідав глядачам, що на торішній церемонії вони з дружиною Меган вже знали, що у них буде первісток. При цьому більше ніхто не здогадувався про вагітність Меган, підкреслив принц Гаррі.

– Я пам’ятаю, як стискав руку Меган під час нагородження, – сказав він.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh

— WellChild (@WellChild) October 15, 2019