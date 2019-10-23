Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що депутати готові до проходження поліграфа.

Офіційне тестування за допомогою поліграфа для народних депутатів Слуги народу підготують за один тиждень.

– Я думаю, що за тиждень ми повинні впоратися, – заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він зазначив, що проходження тестування є добровільним для народних депутатів.

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– Я хочу, щоб це була державна служба, бо до державного поліграфа буде більше довіри, ніж до приватного. Чи то це буде СБУ, НАБУ, САП, Управління розвідки – мені все одно, – зазначив Арахамія.

Він додав, що підтримав ініціативу заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та бюджетної політики Олександра Дубинського пройти поліграф у середу.

Також Арахамія розповів, що Дубінський запросив його на приватне поліграф-шоу, яке буде публічним.

Він зазначив, що, окрім цього тесту на поліграфі, має відбутися ще інший – один для всіх.

– Я вважаю, що ми повинні перепройти, тому що будуть потім ще якісь інсинуації, скажуть: У вас з Дубінським поліграф і поліграфолог один, а ми всі йдемо через інший, – підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу про можливе отримання $30 тис. хабаря 11 депутатами Слуги народу, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.