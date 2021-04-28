Посилений карантин у Дніпрі продовжують ще на два місяці, він діятиме до 30 червня.

Рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС на засідання 28 квітня.

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До 30 червня у Дніпрі заборонена робота нічних клубів та дискотек, а також закладів громадського харчування після 00:00.

Пільги на проїзд у громадському транспорті діятимуть лише з 10:00 до 15:00, а учні середньої та старшої школи продовжують навчатись у дистанційному режимі.

Натомість дитсадки та початкова школа працюватимуть у звичному режимі.

Також дніпровським студентам-медикам дозволено відвідати здачу основного кваліфікаційного іспиту.

Карантин в Україні

За оновленою інформацією МОЗ, червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у 10 регіонах України – це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

У жовтій зоні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області, решта регіонів – у помаранчевій.

Джерело: Дніпровська міська рада