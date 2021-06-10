Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Без категорії
Вікторія Гірко |

Хотів помститися матері дитини: затримано підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика

вбивство покров підозрюваний

У Дніпропетровській області поліція затримала 33-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика у Покрові.

Йому вручили повідомлення про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає відповідальність у вигляді позбавленням волі терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За інформацією правоохоронців, між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю загиблого хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив.

Читайте
Убив тітку заради тисячі гривень: затримано підозрюваного у звірячому вбивстві в Тарасівці

Щоб приховати сліди злочину, тіло вбитої дитини він залишив у каналізаційному колекторі.

Зникнення дитини у Покрові

8 червня у Дніпропетровській області у місті Покров знайшли тіло 8-річного хлопчика. Пошуки дитини тривали кілька днів.

За словами матері, її син не повернувся з прогулянки на дитячому майданчику ще 2 червня. До поліції родичі звернулися лише 6 числа. Загиблого хлопчика знайшли в каналізаційному колекторі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка