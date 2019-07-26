Кому и где выдается международное удостоверение водителя
Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается.
Выдача (обмен) международного водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов. Международное водительское удостоверение без наличия национального недействительно.
Срок действия и стоимость услуги
Срок действия международного водительского удостоверения – три года, но не более срока действия национального водительского удостоверения. Стоимость услуги составляет до 10 грн.
Документы, необходимые для получения международного водительского удостоверения
Чтобы получить или обменять международное водительское удостоверение, нужно обратиться в удобный по месту нахождения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
- оригинал национального водительского удостоверения;
- паспорт гражданина Украины (если это ID-карта, то вместе предоставляется справка о
регистрации места жительства);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.
Какие данные должно содержать национальное водительское удостоверение для выезда за границу
Для выезда за границу национальное водительское удостоверение обязательно должно содержать следующую информацию:
- Фамилия
- Имя и отчество
- Дата и место рождения
- Место жительства
- Орган, выдавший удостоверение
- Дата и место выдачи удостоверения
- Дата окончания действия удостоверения
- Номер удостоверения
- Подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение
- Подпись владельца
- Фотография владельца
- Категория/категории или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение, с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий.
В каких странах нужно только международное водительское удостоверение
Перечень стран, на территории которых можно управлять транспортным средством только при наличии международного водительского удостоверения:
- Австралия
- Алжир
- Аргентина
- Бангладеш
- Барбадос
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Гаити
- Гватемала
- Доминиканская Республика
- Египет
- Индия
- Ирландия
- Исландия
- Иордания
- Камбоджа
- Канада
- Кипр
- Конго
- Лаосская Народно-Демократическая Республика
- Лесото
- Ливан
- Мадагаскар
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Мальта
- Намибия
- Новая Зеландия
- Папуа-Новая Гвинея
- Парагвай
- Республика Сьерра-Леоне
- Руанда
- Сирийская Арабская Республика
- Сингапур
- США
- Тринидад и Тобаго
- Уганда
- Фиджи
- Шри-Ланка
- Ямайка
- Япония