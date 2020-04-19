Поливальный понедельник в 2020 году отмечают 20 апреля — второй день после Пасхи.
Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Считается, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.
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Что нельзя делать в Поливальный понедельник:
- Нельзя грустить и думать о плохом.
- Нельзя ссориться, ругаться и злиться.
- Нельзя очень много есть.
- Много алкоголя также пить нельзя.
- Нельзя сидеть дома в одиночку
- Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.
Приметы в Поливальный понедельник:
- Перелетные птицы не поют — ожидайте заморозков.
- Утренний дождь — дождливое лето.
- Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю.
- Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.
Напомним, ранее мы публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.