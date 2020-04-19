Поливальный понедельник в 2020 году отмечают 20 апреля — второй день после Пасхи.

Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Считается, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

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Что нельзя делать в Поливальный понедельник:

Нельзя грустить и думать о плохом.

Нельзя ссориться, ругаться и злиться.

Нельзя очень много есть.

Много алкоголя также пить нельзя.

Нельзя сидеть дома в одиночку

Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.

Приметы в Поливальный понедельник:

Перелетные птицы не поют — ожидайте заморозков.

Утренний дождь — дождливое лето.

Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю.

Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Напомним, ранее мы публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.