Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 10 мая в Киеве подтвердили еще 34 случая Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 1 805. Выздоровели 138 киевлянина, а умерли 37 инфицированных пациента.

Заболевших за последние сутки:

23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет;

11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 379 больных в сутки +3;

Шевченковский район — 133 больных сутки +2;

Соломенский район — 168 больных в сутки +1;

Днепровский район — 160 больных в сутки +1;

Святошинский район — 108 больных в сутки +3;

Деснянский район — 176 больных в сутки +4;

Подольский район — 88 больных в сутки +5;

Голосеевский район — 157 больных в сутки +2;

Оболонский район — 128 больных в сутки +2;

Дарницкий район — 309 больных в сутки +11.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 391 летальных, 3 060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.