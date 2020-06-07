Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 6 июня в Киеве зафиксировали 3 375 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 83 человека заболели Covid-19, среди них — 11 медиков.
За период пандемии в столице 75 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет;
- 38 мужчин от 18 до 82 лет;
- 10-летняя девочка;
- 3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 452 больных;
- Шевченковский район — 236 больных;
- Соломенский район — 318 больных;
- Днепровский район — 344 больных;
- Святошинский район — 265 больных;
- Деснянский район — 396 больных;
- Подольский район — 228 больных;
- Голосеевский район — 268 больных;
- Оболонский район — 258 больных;
- Дарницкий район — 653 больных.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.
Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.