Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 6 июня в Киеве зафиксировали 3 375 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 83 человека заболели Covid-19, среди них — 11 медиков.

За период пандемии в столице 75 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет;

38 мужчин от 18 до 82 лет;

10-летняя девочка;

3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 452 больных;

Шевченковский район — 236 больных;

Соломенский район — 318 больных;

Днепровский район — 344 больных;

Святошинский район — 265 больных;

Деснянский район — 396 больных;

Подольский район — 228 больных;

Голосеевский район — 268 больных;

Оболонский район — 258 больных;

Дарницкий район — 653 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.