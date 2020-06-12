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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 12 июня в Киеве зафиксировали 3 766 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 95 человек заболели Covid-19, среди них 16 медиков.

За период пандемии в столице 85 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По последние сутки заболели:

  • 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;
  • 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет;
  • 4 девочки — от младенца менее 1 месяца до 17 лет и 5 мальчиков — от 1 года до 13.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 469 больных;
  • Шевченковский район — 279 больных;
  • Соломенский район — 340 больных;
  • Днепровский район — 386 больных;
  • Святошинский район — 304 больных;
  • Деснянский район — 449 больных;
  • Подольский район — 267 больных;
  • Голосеевский район — 281 больной;
  • Оболонский район — 296 больных;
  • Дарницкий район — 695 больных.

Коронавирус в Киеве - карта по районах

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. За последние сутки — 683.

870 пациентов с этим диагнозом умерли. 13 567 человек преодолели коронавирус, из них 426 в течение суток.

В частности 5 322 медика заразились Covid 19.

Всего в Украине провели 468 172 тестирования методом ПЦР.

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