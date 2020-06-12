По состоянию на 12 июня в Киеве зафиксировали 3 766 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 95 человек заболели Covid-19, среди них 16 медиков.
За период пандемии в столице 85 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По последние сутки заболели:
- 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет;
- 4 девочки — от младенца менее 1 месяца до 17 лет и 5 мальчиков — от 1 года до 13.
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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 469 больных;
- Шевченковский район — 279 больных;
- Соломенский район — 340 больных;
- Днепровский район — 386 больных;
- Святошинский район — 304 больных;
- Деснянский район — 449 больных;
- Подольский район — 267 больных;
- Голосеевский район — 281 больной;
- Оболонский район — 296 больных;
- Дарницкий район — 695 больных.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. За последние сутки — 683.
870 пациентов с этим диагнозом умерли. 13 567 человек преодолели коронавирус, из них 426 в течение суток.
В частности 5 322 медика заразились Covid 19.
Всего в Украине провели 468 172 тестирования методом ПЦР.