По состоянию на 12 июня в Киеве зафиксировали 3 766 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 95 человек заболели Covid-19, среди них 16 медиков.

За период пандемии в столице 85 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По последние сутки заболели:

50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;

36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет;

4 девочки — от младенца менее 1 месяца до 17 лет и 5 мальчиков — от 1 года до 13.

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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 469 больных;

Шевченковский район — 279 больных;

Соломенский район — 340 больных;

Днепровский район — 386 больных;

Святошинский район — 304 больных;

Деснянский район — 449 больных;

Подольский район — 267 больных;

Голосеевский район — 281 больной;

Оболонский район — 296 больных;

Дарницкий район — 695 больных.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. За последние сутки — 683.

870 пациентов с этим диагнозом умерли. 13 567 человек преодолели коронавирус, из них 426 в течение суток.

В частности 5 322 медика заразились Covid 19.

Всего в Украине провели 468 172 тестирования методом ПЦР.