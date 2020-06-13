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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 13 июня в Киеве зафиксировали 3 838 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 72 новых.

Заболели двое медиков, двое пациентов умерли.

За последние сутки заболели:

  • 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;
  • 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;
  • 7 девочек от 2 до 17 лет;
  • мальчик, которому 10 лет.

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В больницы города госпитализировали 21 пациента.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 475 больных;
  • Шевченковский район — 286 больных;
  • Соломенский район — 345 больных;
  • Днепровский район — 395 больных;
  • Святошинский район — 311 больных;
  • Деснянский район — 452 больных;
  • Подольский район — 273 больных;
  • Голосеевский район — 289 больных;
  • Оболонский район — 312 больных;
  • Дарницкий район — 700 больных.

Карта коронавірус Київ 13 червня

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.

В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.

За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.

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