По состоянию на 13 июня в Киеве зафиксировали 3 838 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 72 новых.

Заболели двое медиков, двое пациентов умерли.

За последние сутки заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;

30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;

7 девочек от 2 до 17 лет;

мальчик, которому 10 лет.

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В больницы города госпитализировали 21 пациента.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 475 больных;

Шевченковский район — 286 больных;

Соломенский район — 345 больных;

Днепровский район — 395 больных;

Святошинский район — 311 больных;

Деснянский район — 452 больных;

Подольский район — 273 больных;

Голосеевский район — 289 больных;

Оболонский район — 312 больных;

Дарницкий район — 700 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.

В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.

За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.