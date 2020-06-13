По состоянию на 13 июня в Киеве зафиксировали 3 838 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 72 новых.
Заболели двое медиков, двое пациентов умерли.
За последние сутки заболели:
- 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;
- 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;
- 7 девочек от 2 до 17 лет;
- мальчик, которому 10 лет.
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В больницы города госпитализировали 21 пациента.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 475 больных;
- Шевченковский район — 286 больных;
- Соломенский район — 345 больных;
- Днепровский район — 395 больных;
- Святошинский район — 311 больных;
- Деснянский район — 452 больных;
- Подольский район — 273 больных;
- Голосеевский район — 289 больных;
- Оболонский район — 312 больных;
- Дарницкий район — 700 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.
В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.
За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.