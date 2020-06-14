Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 14 июня в Киеве зафиксировали 3 904 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 66 новых.

Заболели шесть медиков, один пациент умер.

За последние сутки заболели:

37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;

25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;

3 девочки — одной 4 года, двум — по 11;

9-летний мальчик.

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В больницы города госпитализировали 16 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 476 больных;

Шевченковский район — 292 больных;

Соломенский район — 356 больных;

Днепровский район — 401 больных;

Святошинский район — 318 больных;

Деснянский район — 460 больных;

Подольский район — 279 больных;

Голосеевский район — 297 больных;

Оболонский район — 324 больных;

Дарницкий район — 705 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.

В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.

За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.