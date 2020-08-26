PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 26 августа в столице уже 12 248 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 95 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;
  • 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет;
  • три девочки от 5 до 17 лет и три мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 26 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 54 человека. Всего коронавирус преодолели 3 907 жителя Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания Covid-19 обнаружили в Днепровском районе — 23, Деснянском — 13 случаев, Оболонском — 12.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 26 августа:

  • Голосеевский — 963;
  • Дарницкий — 1 978;
  • Деснянский — 1 521;
  • Днепровский — 1 463;
  • Оболонский — 1 118;
  • Печерский — 1 076;
  • Подольский — 772;
  • Святошинский — 1 059;
  • Соломенский — 1 333;
  • Шевченковский — 965.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

коронавірус київ 26 серпня

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 26 августа, за сутки зафиксировали еще 1 670 случаев. Всего в Украине уже 110 085 больных.

В то же время полностью выздоровели уже 54 277  пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 584 человек.

Теги: , , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх