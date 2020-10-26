Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 26 октября в Киеве зафиксировали 308 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 34 362 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 699 человек, за сутки — 15 украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева, за сутки — пять человек.

Заболели:

168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;

131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет;

4 девочки от 9 месяцев до 15 лет;

5 мальчиков от 11 до 17 лет.

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В больницы столицы попали 42 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 83, в Деснянском — 44 и Днепровском районе — 43.

В киевских больницах лечатся 1 856 больных коронавирусом, из них 31 ребенок. 463 пациентов — в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 — под аппаратами ИВЛ. 178 пациентов находятся с подозрением на коронавирус.

Воспаление легких лечат в 466 больных.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: