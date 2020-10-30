По состоянию на 30 октября в Киеве зафиксировали 741 новый случай коронавируса.

Всего в столице 36 768 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 743 человек, за сутки — 17 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева, за сутки — 234 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: