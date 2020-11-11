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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: 965 новых случаев — суточный антирекорд (Обновляется)

По состоянию на 11 ноября в Киеве зафиксировали 965 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 46 632 подтвержденных случая заболевания Covid-19, из которых 914 стали летальными (20 смертей за последние сутки).

Выздоровели за сутки 469 киевлян, в целом — 17 473 пациента.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели:

  • 547 женщин — от 18 до 88 лет;
  • 358 мужчин — от 18 до 89 лет;
  • 28 девочек — от 1 до 17 лет;
  • 32 мальчика — от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 74 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 145, в Днепровском — 103, в Подольском районе — 82 случая.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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