Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 11 ноября в Киеве зафиксировали 965 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 46 632 подтвержденных случая заболевания Covid-19, из которых 914 стали летальными (20 смертей за последние сутки).
Выздоровели за сутки 469 киевлян, в целом — 17 473 пациента.
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Заболели:
- 547 женщин — от 18 до 88 лет;
- 358 мужчин — от 18 до 89 лет;
- 28 девочек — от 1 до 17 лет;
- 32 мальчика — от 9 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 74 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 145, в Днепровском — 103, в Подольском районе — 82 случая.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.