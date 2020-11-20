В Киеве по состоянию на 20 ноября зафиксировали 1 391 новый случай коронавируса, всего заболело 56 594 человека.
За период пандемии от осложнений умерло 1 080 киевлян, за сутки 33 человека.
В то же время излечиться удалось 20 391 пациентам, за сутки 379.
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В стационарах медучреждений города лечится более 100 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.