В Киеве по состоянию на 20 ноября зафиксировали 1 391 новый случай коронавируса, всего заболело 56 594 человека.

За период пандемии от осложнений умерло 1 080 киевлян, за сутки 33 человека.

В то же время излечиться удалось 20 391 пациентам, за сутки 379.

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В стационарах медучреждений города лечится более 100 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: