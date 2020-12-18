Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 18 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 658 человек.
Всего в столице зафиксировали 98 330 случаев Covid-19. За время пандемии умерли 1 679 киевлян, выздоровели — 31 215 жителей города.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.