Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 18 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 658 человек.

Всего в столице зафиксировали 98 330 случаев Covid-19. За время пандемии умерли 1 679 киевлян, выздоровели — 31 215 жителей города.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: