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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

682 случая за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 6 марта в Киеве за сутки обнаружили 682 новых случаев коронавируса. Из них госпитализировали в больницы 120 пациентов. За весь период пандемии болезнь диагностировали у 141 598 жителей столицы.

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За последние сутки заболели:

  • 381 женщна (18 — 90 лет);
  • 261 мужчина (18 — 92 лет);
  • 40 детей (21 девочка и 19 мальчиков от шести месяцев до 17 лет).

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 18 человек, общее количество летальных случаев — 2 753. Преодолели болезнь 96 287 киевлян, за последние сутки выздоровели 138 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Днепровском (107), Шевченковском (86) и Деснянском (85) районах.

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В предыдущий день, 5 марта, количество заболевших составило 910. Также 453 человека преодолели вирус, а 17 человек скончались.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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