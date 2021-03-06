По состоянию на 6 марта в Киеве за сутки обнаружили 682 новых случаев коронавируса. Из них госпитализировали в больницы 120 пациентов. За весь период пандемии болезнь диагностировали у 141 598 жителей столицы.

За последние сутки заболели:

381 женщна (18 — 90 лет);

261 мужчина (18 — 92 лет);

40 детей (21 девочка и 19 мальчиков от шести месяцев до 17 лет).

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 18 человек, общее количество летальных случаев — 2 753. Преодолели болезнь 96 287 киевлян, за последние сутки выздоровели 138 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Днепровском (107), Шевченковском (86) и Деснянском (85) районах.

В предыдущий день, 5 марта, количество заболевших составило 910. Также 453 человека преодолели вирус, а 17 человек скончались.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: