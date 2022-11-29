Ноябрь, 29 в 15:42

В Умани Черкасской области возникла критическая ситуация с электроснабжением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС.

В городе пока не действуют никакие графики, сообщила мэр Ирина Плетнева в Facebook.

— В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города запитана частично, — сказала она.

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Напомним, в результате массированной атаки России на энергосистему Украины 23 ноября аварийно отключились все четыре украинских атомных электростанции

На этой неделе на Южноукраинскую АЭС должна приехать миссия МАГАТЭ по приглашению Украины, сообщал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

В конце октября в Умани также была чрезвычайная ситуация со светом из-за ударов России по украинской критической инфраструктуре.

Киевская область, как и столица, после недавней серии ударов по Киеву и другим городам находятся в состоянии экстренных отключений электроэнергии.

Во Львове и области также действуют

экстренные отключения света

Однако в ближайшие дни ситуация с электроснабжением в Киеве и других регионах должна улучшиться, прогнозирует гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Уже 27 ноября Укрэнерго сообщило о дефиците в энергосистеме Украины на уровне 20%.

О том, что происходит на 279 сутки полномасштабной войны России против Украины, читайте в онлайне Факты ICTV.

Источник: Ирина Плетнева