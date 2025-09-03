Обстрел Украины 3 сентября: раненые в Знаменке, погибший на Хмельнитчине
Массированный обстрел Украины 3 сентября, который начался еще накануне вечером, продолжается до сих пор. Российские террористы в течение ночи использовали более полусотни ударных дронов и 24 крылатые ракеты наземного и воздушного базирования.
Основным направлением удара были западные регионы, однако, если учитывать пострадавших, то больше всего досталось Кировоградской области. Здесь враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре.
В целом зафиксировано попадание трех ракет и 69 БпЛА в 14 локациях и падение обломков сбитых целей – еще в 14.
Подробнее о массированном обстреле Украины сегодня, 3 сентября — в материале Фактов ICTV.
- Обстрел Знаменки и задержка поездов Укрзализныци
- Вышгород — под атакой дронов
- Взрывы в Нежине 3 сентября: последствия
- Взрывы в Хмельницком
- Обстрел Калуша
- Обстрел Львова дронами
- Последствия атаки БПЛА в Луцке
- Взрывы в Ровно
- Комбинированный обстрел Черкасской области
- Атака дронов в Днепропетровской области
- Обстрел Николаевской области
Обстрел Знаменки и задержка поездов Укрзализныци
Ночью РФ атаковала объекты Укрзализныци в Знаменке Кировоградской области. В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры произошли масштабные задержки поездов по всей Украине.
Также полностью разрушен один и повреждены 17 жилых домов.
По уточненным данным, пострадали пять человек. Четверо из них – железнодорожники. Сейчас они находятся в больнице.
Вышгород — под атакой дронов
Ночью 3 сентября обломки сбитого беспилотника упали между жилыми многоэтажками в Вышгороде Киевской области.
В результате взрыва вспыхнул пожар – один автомобиль полностью сгорел, другой поврежден.
Также ударной волной повреждено остекление 28 квартир и детского сада.
Пострадавших среди населения нет.
При этом на границе Киевской областью удалось перехватить почти 70 вражеских дронов.
В Киеве этой ночью и утром также раздавались взрывы. В частности, сразу после полуночи в Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА, но без пожара и разрушений. А уже после 05:00 в столице снова работала ПВО. О последствиях на данный момент ничего неизвестно.
Взрывы в Нежине 3 сентября: последствия
Сегодня утром во время массированной атаки дронов на Нежин зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Город частично без света и воды.
По уточненным данным Черниговской ОВА, без электричества сейчас более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе.
Кроме того, еще ночью ударные БпЛА вызвали пожар жилого дома в городе Борзна Нежинского района. Взрывной волной повреждены еще семь жилых домов и два автомобиля.
На обоих локациях — без жертв и пострадавших.
Взрывы в Хмельницком
Ночью и утром в Хмельницком силы ПВО сбили две крылатые ракеты и три ударных беспилотника типа Шахед, еще один дрон потерян локационно.
Известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждена коммунальная инфраструктура и два троллейбуса, выбиты окна в жилых домах и учебном заведении, повреждены нежилые помещения, частные гаражи и автомобили.
По уточненным данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в результате атаки погиб мужчина, которому ориентировочно 40 лет. Личность погибшего устанавливается.
— Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака, — уточнил он.
Обстрел Калуша
Из-за последствий комбинированной атаки в Калуше Ивано-Франковской области сегодня временно приостановлен учебный процесс в школах и детских садах.
Повреждены дома и объект инфраструктуры, где произошел масштабный пожар – горели складские помещения в трех очагах (общая площадь около 9 тыс. кв. м).
К счастью, обошлось без пострадавших.
Обстрел Львова дронами
Во Львове ночью 3 сентября после атаки дронов (зафиксировано около 15 единиц) частично разрушено одно из складских помещений.
Пожар на месте попадания ликвидирован.
Как сообщил мэр города Андрей Садовой, обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия атаки БпЛА в Луцке
Луцк ночью атаковали ударные беспилотники. Обошлось без пострадавших и погибших, однако есть разрушения гражданской инфраструктуры.
В частности, горели два смежных гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками.
Спасателям удалось не допустить распространения пламени на дом.
Полностью сгорел частный грузовой автомобиль.
Взрывы в Ровно
В Ровно этой ночью отражали массированную атаку со стороны РФ.
Силам ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей.
По данным представителей местных властей, люди и инфраструктура в результате обстрела не пострадали.
Комбинированный обстрел Черкасской области
В течение ночи 3 сентября враг атаковал Черкасскую область ракетами и дронами.
В небе над регионом уничтожена российская ракета, а также 15 ударных БпЛА.
— Пострадавших нет. Ущерба инфраструктуре, по предварительным данным, тоже нет, — сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Атака дронов в Днепропетровской области
В небе над Днепропетровской областью этой ночью силы ПВО сбили 12 беспилотников.
В результате атаки в Самаровском районе возник пожар, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
По Никольскому району оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь и Червоногригоровская община. Здесь повреждены пятиэтажка и здание, которое не эксплуатировалось.
К счастью, без погибших и пострадавших.
Обстрел Николаевской области
Ночью 3 сентября в небе над Николаевской областью сбиты/подавлены 8 ударных БпЛА типа Shahed 131/136/беспилотников-имитаторов различных типов.
В результате боевой работы и падения обломков в Вознесенском районе повреждены два частных дома.
По информации руководителя ОВА Виталия Кима, пострадавших нет.
