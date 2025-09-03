Масований обстріл України 3 вересня, який почався ще напередодні ввечері, досі триває. Російські терористи протягом ночі викорстали понад пів сотні ударних дронів та 24 крилаті ракети наземного та повітряного базування.

Основним напрямком удару були західні регіони, проте, якщо зважати на постраждалих, то найбільше дісталося Кіровоградській області. Тут ворог ударив по залізничній інфраструктурі.

Загалом зафіксовано влучання трьох ракет та 69 БпЛА на 14 локаціях і падіння уламків збитих цілей – ще на 14.

Зараз дивляться

Детальніше про масований обстріл України сьогодні, 3 вересня — у матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл Знам’янки і затримка поїздів Укрзалізниці

Вночі РФ атакувала об’єкти Укрзалізниці у Знам’янці Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури сталися масштабні затримки поїздів по всій Україні.

Також повністю зруйновано один і пошкоджено 17 житлових будинків.

За уточненими даними, постраждали п’ятеро людей. Четверо з них – залізничники. Наразі вони в лікарні.

Вишгород – під атакою дронів

Вночі 3 вересня уламки збитого безпілотника впали між житловими багатоповерхівками у Вишгороді Київської області.

В результаті вибуху спалахнула пожежа – один автомобіль повністю згорів, інший пошкоджено.

Також ударною хвилею пошкоджено скління 28 квартир і дитячого садка.

Постраждалих серед населення немає.

Водночас на кордоні Київської області вдалося перехопити майже 70 ворожих дронів.

У Києві цієї ночі та вранці також лунали вибухи. Зокрема, відразу після опівночі у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА, але без пожежі та руйнувань. А вже після 05:00 у столиці знову працювала ППО. Про наслідки наразі нічого невідомо.

Вибухи в Ніжині 3 вересня: наслідки

Сьогодні вранці під час масованої атаки дронів на Ніжин зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Місто частково без світла та води.

За уточненими даними Чернігівської ОВА, без електрики наразі більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі.

Крім того, ще вночі ударні БпЛА спричинили пожежу житлового будинку у місті Борзна Ніжинського району. Вибуховою хвилею пошкоджено ще сім житлових будинків та два автомобілі.

В обох локаціях – без жертв та постраждалих.

Вибухи у Хмельницькому

Вночі та вранці у Хмельницькому сили ППО збили дві крилаті ракети та три ударні безпілотники типу Шахед, ще один дрон втрачений локаційно.

Відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено комунальну інфраструктуру та два тролейбуси, вибито вікна в житлових будинках та навчальному закладі, пошкоджено нежитлові приміщення, приватні гаражі й автівки.

За уточненим даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки загинув чоловік, якому орієнтовно 40 років. Особу загиблого встановлюють.

– Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку, – уточнив він.

Обстріл Калуша

Через наслідки комбінованої атаки у Калуші Івано-Франківської області сьогодні тимчасово призупинено навчальний процес у школах та садочках.

Пошкоджені будинки та об’єкт інфраструктури, де сталася масштабна пожежа – горіли складські приміщення у трьох осередках (загальна площа близько 9 тис. кв. м).

На щастя, минулося без постраждалих.

Обстріл Львова дронами

У Львові вночі 3 вересня після атаки дронів (зафіксовано близько 15 одиниць) частково зруйновано одне зі складських приміщень.

Пожежу на місці влучання ліквідовано.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наслідки атаки БпЛА в Луцьку

Луцьк вночі атакували ударні безпілотники. Обійшлося без потерпілих та загиблих, проте є руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, горіли два суміжні гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда пошкоджена уламками.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення полумʼя на будинок.

Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Вибухи в Рівному

У Рівному цієї ночі відбивали масовану атаку з боку РФ.

Силам ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей.

За даними представників місцевої влади, люди та інфраструктура внаслідок обстрілу не постраждали.

Комбінований обстріл Черкащини

Протягом ночі 3 вересня ворог атакував Черкаську область ракетами та дронами.

У небі над регіоном знищено російську ракету, а також 15 ударних БпЛА.

– Травмованих немає. Шкоди для інфраструктури, за попередніми даними, теж, – повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака дронів на Дніпропетровщині

У небі над Дніпропетровською областю цієї ночі сили ППО збили 12 безпілотників.

Внаслідок атаки у Самарівському районі виникла пожежа, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

По Нікольському району окупанти били FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь та Червоногригорівська громада. Тут пошкоджені п’ятиповерхівка і будівля, що не експлуатувалася.

На щастя, без загиблих та постраждалих.

Обстріл Миколаївської області

Вночі 3 вересня у небі над Миколаївською областю збито/подавлено 8 ударних БпЛА типу Shahed 131/136/безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Вознесенському районі пошкоджено два приватні будинки.

За інформацією керівника ОВА Віталія Кіма, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.