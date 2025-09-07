Павел Нарожный, Основатель БО Реактивна пошта
Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Коалиция желающих в Париже, встреча Зеленского и Фицо, “бавовна” в РФ и Крыму: главное за неделю
Украинские Силы обороны продолжают активные действия на всех направлениях фронта, успешно освобождая населенные пункты в разных направлениях и нанося потери российским оккупантам.
В то же время украинские дроны и спецподразделения нанесли точечные удары по ключевым объектам врага на территории РФ и временно оккупированных территориях, уничтожили военную технику, склады боеприпасов и командные пункты.
Дипломатические усилия Украины на международной арене набирают обороты: в Париже состоялись переговоры лидеров Коалиции желающих по гарантиям безопасности и поставкам вооружения, а в Ужгороде обсудили совместные энергетические проекты с ЕС и Словакией.
Факты ICTV узнавали, как изменилась ситуация на фронте в Украине с 29 августа до 5 сентября, где больше всего давили российские войска в течение недели и какие ключевые события произошли в мире.
- Обстрелы Украины и атаки на энергетику
- Ситуация на фронте с 29 августа до 5 сентября
- Встреча Коалиции желающих и позиция президента США
- Встреча Зеленского с Фицо в Ужгороде
- Поражения в РФ, оккупированном Крыму и Черном море
Обстрелы Украины и атаки на энергетику
В течение недели Россия нанесла серию массированных ударов по всей Украине. Основными мишенями стали энергетическая система, транспортная инфраструктура и жилые районы.
В ночь на 31 августа Россия направила дроны на Одесскую область, в частности на город Черноморск. Вражеские Shahed повредили объекты энергетической инфраструктуры, оставив без света более 29 тыс. абонентов. В ту ночь под удар попали как минимум четыре энергетических объекта компании ДТЭК в Одесской области.
Институт изучения войны (ISW) отмечал, что эти удары вписываются в стратегию Москвы: Россия накапливала дроны и ракеты, ограничивая атаки во время дипломатических маневров, а затем резко усилила удары, чтобы разрушить украинскую энергосистему перед зимой. В ночь на 31 августа РФ запустила 142 беспилотника, из которых 16 попали в гражданские объекты в 10 населенных пунктах.
Уже 2 сентября массированному удару подверглась Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки погиб мужчина: его тело спасатели нашли в разрушенном гаражном кооперативе. Повреждены остекление домов, ангарные помещения и предприятия.
На следующую ночь, 3 сентября, российские войска осуществили еще одну масштабную атаку, во время которой применили более 50 ударных дронов и 24 крылатые ракеты. Главными целями стали западные регионы, но наибольшие разрушения понесла Кировоградская область. В Знаменке враг уничтожил железнодорожную инфраструктуру, из-за чего по всей стране задержались поезда.
Взрывы той ночью прогремели в ряде городов. В Вышгороде обломки дрона повредили десятки квартир и детский сад. В Нежине пострадала критическая инфраструктура: более 30 тыс. домохозяйств остались без электричества. В Хмельницкой области во время атаки погиб мужчина, повреждены транспорт и здания. В Калуше вспыхнул масштабный пожар на складах, во Львове было разрушено складское помещение, в Луцке выгорели гаражи и грузовик.
Ровенская, Черкасская, Днепропетровская и Николаевская области попали под удары. В большинстве случаев силы ПВО сбили десятки целей, но обломки и попадания нанесли ущерб частным домам и инфраструктуре.
— Воздушные атаки, которые осуществляли россияне, мы видели и по 500, и по 600 дронов, плюс ракеты. Они наносили удары по украинской инфраструктуре. Но фактически все лето мы не видели отключений электроэнергии. Надеюсь, что и дальше так будет, — заявил основатель благотворительной организации Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.
Ситуация на фронте с 29 августа до 5 сентября
На фронте в Украине продолжаются ожесточенные бои, особенно на Востоке. Россия концентрирует усилия на Донецкой области, стремясь достичь перелома в войне, однако украинские Силы обороны сдерживают натиск и постепенно оттесняют врага.
По данным 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ, противник перебросил дополнительные силы под Покровск для попытки решающего прорыва. Оккупанты пытаются проникать небольшими группами в сам город, избегая прямого столкновения, чтобы расширить “серую зону” и приблизиться к позициям украинских операторов дронов.
В то же время на флангах россияне применяют бронетехнику и мотопехоту, пытаясь отрезать логистику и окружить Покровскую агломерацию. Главная цель врага неизменна — захват треугольника Покровск–Краматорск–Славянск.
Несмотря на давление, Силы обороны ведут успешные операции. Под Добропольем подразделения противника оказались в окружении и ликвидируются. По словам спикера ОСГВ Днепр Виктора Трегубова, “клешни краба”, которыми россияне пытались охватить город, теперь отрезаны от снабжения.
В Донецкой области штурмовые группы полка Скала подняли украинский флаг над Новоэкономичным и Удачным, шаг за шагом выбивая врага с каждой улицы.
Украинские подразделения также продолжают освобождать населенные пункты. В Харьковской области от оккупантов освобождено село Мирное, что позволяет контролировать трассу на Купянск.
В то же время Генеральный штаб ВСУ отверг “отчет” начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы “успехах весенне-летней кампании”. На самом деле за 3,5 года войны РФ не смогла взять под контроль ни одного крупного города, а только с начала 2025 года потеряла почти 210 тыс. военных и тысячи единиц техники.
Всего безвозвратные и санитарные потери российской армии превышают 291 тыс. человек, подчеркнули в Генштабе ВСУ.
На северо-востоке ситуация также динамична. По данным британской разведки, Россия уменьшила активность в Харьковской и Сумской областях, перебрасывая войска в Донецкую область. В то же время украинские силы успешно контратакуют к западу от Купянска.
Наиболее интенсивные бои продолжаются в районе Серебрянского леса, где россияне пытаются продвинуться в направлении Ямполя и Лимана, используя лесные массивы как укрытие от беспилотников.
Несмотря на попытки России сконцентрировать ресурсы для решающего прорыва на Донбассе, украинские войска удерживают ключевые рубежи, освобождают населенные пункты и наносят врагу ощутимые потери, срывая планы Кремля, отмечают в Генштабе ВСУ.
Основатель благотворительной организации Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный заявил Фактам ICTV, что системная работа по уничтожению ресурсов противника продолжается.
— Все, что можно и хоть как-то обеспечивать армию, будет уничтожено. Причем работа по уничтожению настолько системная, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы горят. А после того, как его восстанавливают, в него завозят новые запасы нефти, проходит два-три дня, чтобы он начал свою работу, и его снова поджигают. Эта работа в дальнейшем будет продолжаться, — сказал он.
Как отметил Нарожный, немного рано говорить, что закончилась летняя наступательная кампания врага. Но какой-то промежуточный результат уже можно подвести, считает военный эксперт.
По его словам, от врага освобождено 5-6 км в Сумской области. Он объяснил, что оккупанты не смогли захватить какие-либо значимые населенные пункты, а пришли к Юнаковке и остановились.
— Для них критически важной была именно Юнаковка. Закрепиться, зайти даже на окраины, но зайти в само село они не смогли. Их отбросили, они потеряли там примерно три бригады. Это 155 бригада морской пехоты, воздушно-десантный полк и 422 мотострелковая бригада, — сказал Нарожный.
На Донбассе российские войска смогли немного продвинуть фланги Покровска и пройти в одном месте к трассе Мирноград — Константиновка, но значительных других достижений у них нет, отметил аналитик. Он пояснил, что оккупанты смогли взять Торецк и пройти дальше, но пока битва за Константиновку не началась.
— И все это ценой примерно 300 тысяч потерь собственных людей убитыми и ранеными. В любом случае огромное количество людей потеряно ради незначительных достижений, — считает Нарожный.
По словам военного эксперта, на Юге Украины у россиян нет достижений, а лишь определенные тактические успехи в сторону Запорожья. В частности, оккупанты хотят пройти к Степногорску, который может стать опорным пунктом для дальнейшего наступления, но пока успеха там также нет.
Встреча Коалиции желающих и позиция президента США
В Париже состоялся саммит лидеров Коалиции желающих. Главной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины и дальнейшие шаги на пути к завершению войны.
Открывая саммит, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности в день подписания мирного соглашения. Он сообщил, что 26 стран Коалиции согласились развернуть свои войска в Украине после завершения войны, чтобы обеспечить стабильность и восстановление безопасности.
Лидеры также согласовали готовность поставлять Киеву ракеты большой дальности. По словам французского президента, в ближайшие недели станет понятно, каким будет вклад США в гарантии безопасности Украины.
На саммите обсуждались и экономические меры. Макрон заявил, что Европа и США готовы ввести новые санкции, если Россия продолжит саботировать мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что также обсуждались вторичные санкции и специальные тарифы в торговле против России.
Отдельным пунктом в будущих гарантиях безопасности зафиксировано членство Украины в Европейском Союзе.
— У нас есть весомые наработки и понимание базовой рамки гарантий безопасности, — подчеркнул Зеленский, подводя итоги встречи.
Глава государства сообщил о своей длительной и подробной беседе с президентом США Дональдом Трампом. Киев предложил Вашингтону специальный формат для защиты украинского неба.
В то же время представители Коалиции желающих предложили Трампу в течение 48 часов направить в Вашингтон европейских делегатов для создания рабочей группы по санкциям против России.
На совместной пресс-конференции с Макроном Зеленский прокомментировал и действия Кремля. По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается всеми способами отсрочить встречу на уровне лидеров. Американские партнеры даже передали Киеву, что Путин пригласил Зеленского в Москву.
— Если хочешь, чтобы встречи не было, нужно пригласить меня именно в Москву. Но даже то, что Россия начала говорить о встрече, уже неплохо, — отметил президент Украины.
В то же время он подчеркнул: встречи такого уровня должны завершаться конкретными результатами, прежде всего — окончанием войны.
— Чрезвычайно важно, чтобы гарантии безопасности заработали уже сейчас, а не только после окончания войны, — подчеркнул Зеленский.
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV оценил результаты и заявления лидеров по итогам саммита.
— Мы получили очень промежуточный результат. С одной стороны, было много символических и важных заявлений. Видно, что работа по предоставлению гарантий Украине ведется. Она не стоит на одном месте, есть определенное продвижение, а с каждой такой встречей появляется больше деталей, — сказал он.
Но главное следствие этой встречи в том, что европейцы продолжают пока смотреть в сторону США и ждут от Трампа какой-то отмашки. Это для них является ключевым моментом, которого они ожидают. Как только они такой сигнал получат, тогда работа по гарантиям безопасности и многим другим вопросам может пойти гораздо быстрее. Пока такого сигнала нет, подчеркнул Рейтерович.
— Но если посмотреть в несколько ином контексте, тот факт, что европейцы продолжают работу, является своеобразным стимулом для того же Трампа. Он понимает, что какие-то его требования о том, что Европа должна брать на себя больше, на самом деле срабатывают. И ему нужно на это тоже обращать внимание, — сказал политолог.
Комментируя позицию президента США на этом этапе, Рейтерович подчеркнул, что об этом можно говорить очень осторожно, потому что на самом деле четкого понимания этого нет. Видно, что Трамп постоянно не имеет однозначного ответа, и он пока это не озвучивает, считает эксперт.
— Но, зная Трампа, все может измениться достаточно быстро. Возможно, он ждет телефонного разговора с Путиным, после которого для него будет более понятно, что и как делает Россия, и как должны себя вести в этой ситуации США, — предположил он.
С другой стороны, у Трампа больше оснований давить на российского диктатора Владимира Путина, потому что у него есть понимание, что Европа постепенно меняет свою позицию, подчеркнул Рейтерович.
По его мнению, главный сигнал Кремлю заключается в том, что никто не собирается бросать Украину на произвол судьбы. Сигнал в том, что Россия не имеет даже символического права вето на какие-либо решения, которые будет принимать Украина с европейскими партнерами и США. И заметно, что Путина это очень раздражает, убежден политолог.
— Обратите внимание, что после этой встречи он прямо сильно активизировался, снова начал повторять свои стандартные нарративы о том, что якобы должна сделать Украина. Это такая нервная реакция на то, что Европа продолжает обсуждать различные механизмы давления на Россию и поддержку Украины. Европейцы пытаются убить двух зайцев. Они передают сигналы Трампу, но более сильный сигнал — России, — сказал Игорь Рейтерович.
Встреча Зеленского с Фицо в Ужгороде
В Ужгороде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Переговоры касались энергетической безопасности, евроинтеграционных перспектив и общих вызовов для региона.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова транспортировать на территорию Словакии газ и нефть, но при условии, что они не будут российского происхождения.
— Мы готовы иметь совместные энергетические проекты, по поставкам газа и нефти. Но если это не российский газ и нефть, потому что у нас война, — подчеркнул президент.
Он напомнил, что даже во время массированных атак на энергосистему Украина помогала соседним странам, в частности Молдове, а теперь готова поддержать Словакию.
Отдельное внимание во время встречи уделили теме евроинтеграции. По словам Зеленского, Словакия подтвердила свою поддержку вступления Украины в Европейский Союз.
— Это очень важно. Мы одинаково видим, что Украина и Молдова должны и дальше двигаться вместе к членству в ЕС, — отметил он.
Президент рассказал, что проинформировал Фицо о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и работе с лидерами Коалиции желающих для создания новой системы безопасности в Европе. В этом контексте Словакия заявила о готовности оставаться активным участником процесса.
Зеленский подчеркнул, что будущее Европы невозможно с опорой на российские энергоносители.
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV заявил, что встреча Зеленского и Фицо действительно была нужна.
— Мы понимаем, что у нас достаточно сложные отношения по определенным моментам. Фицо — это человек, который ездит в гости к Путину, встречается с Си Цзиньпином и снова с Путиным. Вряд ли Зеленский смог его чем-то убедить. Но чисто символическая поддержка движения Украины в Европейский Союз — это в Словакии было раньше. Важно, что Фицо подтвердил это на встрече с президентом Украины, — сказал он.
Политолог считает, что Украина однозначно показала свою позицию, и в Словакии, по крайней мере, должны ее учитывать. Он предлагает посмотреть, что дальше Братислава будет делать на уровне Европы. Он обратил внимание, что Словакия, в отличие от Венгрии, не блокирует вступление Украины в ЕС и более сдержанна в своих оценках.
— У нас как раз со словаками шансов договориться о определенных вещах гораздо больше, чем с Венгрией. Словаки пытаются свои проблемы решить через механизмы Европейского Союза. Это может сработать и стать определенным прецедентом непосредственно для Венгрии, что нужно не право вето применять, а можно договориться. Но просто для того, чтобы договориться, нужно проявить какую-то инициативу, — подчеркнул Рейтерович.
Поражения в РФ, оккупированном Крыму и Черном море
В начале сентября украинские войска осуществили ряд успешных атак по целям в глубине территории России, на оккупированных территориях и в акватории Черного моря.
Одним из главных ударов стала атака дронов по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в РФ. Зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти, способную обрабатывать до 6 млн тонн в год. Этот завод, обеспечивающий российскую армию топливом, входит в четверку ключевых НПЗ России.
Украинские беспилотники поразили позиции двух дивизионов С-400 в Калужской области, уничтожив командно-штабную машину и пункт управления.
В то же время спецподразделения ГУР МО Украины провели серию операций в Черном море и Крыму. В частности, были уничтожены катер БЛ-680, РЛС Гарпун-Б, станция РЭБ Гроза и другие важные вражеские объекты.
В оккупированном Крыму украинские дроны и спецназовцы ликвидировали два вертолета Ми-8, нанесли удар по буксиру в Севастопольской бухте и уничтожили ряд ценных целей: РЛК Утес-Т, радиотелескоп РТ-70, комплекс ГЛОНАСС в куполе, БРЛС МР-10М1 и элементы ЗРК С-400. Также на аэродроме Саки была уничтожена радиолокационная станция комплекса С-300.
На территории России взрывы прогремели в городе Кропоткин Краснодарского края. Там дроны повредили электроподстанцию 330 кВ, питавшую железнодорожные узлы региона, что привело к масштабному пожару и отключению электроэнергии.
В акватории Черного моря украинские воины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение Воздушно-десантных войск РФ на Тендровскую косу. Вместе с судном были ликвидированы семь оккупантов, еще четверо получили ранения.