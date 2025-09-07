Коалиция желающих в Париже, встреча Зеленского и Фицо, “бавовна” в РФ и Крыму: главное за неделю

Украинские Силы обороны продолжают активные действия на всех направлениях фронта, успешно освобождая населенные пункты в разных направлениях и нанося потери российским оккупантам.

В то же время украинские дроны и спецподразделения нанесли точечные удары по ключевым объектам врага на территории РФ и временно оккупированных территориях, уничтожили военную технику, склады боеприпасов и командные пункты.

Дипломатические усилия Украины на международной арене набирают обороты: в Париже состоялись переговоры лидеров Коалиции желающих по гарантиям безопасности и поставкам вооружения, а в Ужгороде обсудили совместные энергетические проекты с ЕС и Словакией.

Факты ICTV узнавали, как изменилась ситуация на фронте в Украине с 29 августа до 5 сентября, где больше всего давили российские войска в течение недели и какие ключевые события произошли в мире.

Обстрелы Украины и атаки на энергетику

В течение недели Россия нанесла серию массированных ударов по всей Украине. Основными мишенями стали энергетическая система, транспортная инфраструктура и жилые районы.

В ночь на 31 августа Россия направила дроны на Одесскую область, в частности на город Черноморск. Вражеские Shahed повредили объекты энергетической инфраструктуры, оставив без света более 29 тыс. абонентов. В ту ночь под удар попали как минимум четыре энергетических объекта компании ДТЭК в Одесской области.

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что эти удары вписываются в стратегию Москвы: Россия накапливала дроны и ракеты, ограничивая атаки во время дипломатических маневров, а затем резко усилила удары, чтобы разрушить украинскую энергосистему перед зимой. В ночь на 31 августа РФ запустила 142 беспилотника, из которых 16 попали в гражданские объекты в 10 населенных пунктах.

Уже 2 сентября массированному удару подверглась Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки погиб мужчина: его тело спасатели нашли в разрушенном гаражном кооперативе. Повреждены остекление домов, ангарные помещения и предприятия.

На следующую ночь, 3 сентября, российские войска осуществили еще одну масштабную атаку, во время которой применили более 50 ударных дронов и 24 крылатые ракеты. Главными целями стали западные регионы, но наибольшие разрушения понесла Кировоградская область. В Знаменке враг уничтожил железнодорожную инфраструктуру, из-за чего по всей стране задержались поезда.

Взрывы той ночью прогремели в ряде городов. В Вышгороде обломки дрона повредили десятки квартир и детский сад. В Нежине пострадала критическая инфраструктура: более 30 тыс. домохозяйств остались без электричества. В Хмельницкой области во время атаки погиб мужчина, повреждены транспорт и здания. В Калуше вспыхнул масштабный пожар на складах, во Львове было разрушено складское помещение, в Луцке выгорели гаражи и грузовик.

Ровенская, Черкасская, Днепропетровская и Николаевская области попали под удары. В большинстве случаев силы ПВО сбили десятки целей, но обломки и попадания нанесли ущерб частным домам и инфраструктуре.

— Воздушные атаки, которые осуществляли россияне, мы видели и по 500, и по 600 дронов, плюс ракеты. Они наносили удары по украинской инфраструктуре. Но фактически все лето мы не видели отключений электроэнергии. Надеюсь, что и дальше так будет, — заявил основатель благотворительной организации Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

Ситуация на фронте с 29 августа до 5 сентября

На фронте в Украине продолжаются ожесточенные бои, особенно на Востоке. Россия концентрирует усилия на Донецкой области, стремясь достичь перелома в войне, однако украинские Силы обороны сдерживают натиск и постепенно оттесняют врага.

По данным 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ, противник перебросил дополнительные силы под Покровск для попытки решающего прорыва. Оккупанты пытаются проникать небольшими группами в сам город, избегая прямого столкновения, чтобы расширить “серую зону” и приблизиться к позициям украинских операторов дронов.

В то же время на флангах россияне применяют бронетехнику и мотопехоту, пытаясь отрезать логистику и окружить Покровскую агломерацию. Главная цель врага неизменна — захват треугольника Покровск–Краматорск–Славянск.

Несмотря на давление, Силы обороны ведут успешные операции. Под Добропольем подразделения противника оказались в окружении и ликвидируются. По словам спикера ОСГВ Днепр Виктора Трегубова, “клешни краба”, которыми россияне пытались охватить город, теперь отрезаны от снабжения.

В Донецкой области штурмовые группы полка Скала подняли украинский флаг над Новоэкономичным и Удачным, шаг за шагом выбивая врага с каждой улицы.