Павло Нарожний, Засновник БО Реактивна пошта
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Коаліція охочих у Парижі, зустріч Зеленського та Фіцо, “бавовна” у РФ і Криму: головне за тиждень
Українські Сили оборони продовжують активні дії на всіх напрямках фронту, успішно звільняючи населені пункти на різних напрямках і завдаючи втрат російським окупантам.
Водночас українські дрони та спецпідрозділи здійснили точкові удари по ключових об’єктах ворога на території РФ і тимчасово окупованих територіях, знищили військову техніку, склади боєприпасів і командні пункти.
Дипломатичні зусилля України на міжнародній арені набирають обертів: у Парижі відбулися переговори лідерів Коаліції охочих щодо гарантій безпеки та постачання озброєння, а в Ужгороді обговорили спільні енергетичні проєкти з ЄС та Словаччиною.
Факти ICTV дізнавалися, як змінилася ситуація на фронті в Україні з 29 серпня до 5 вересня, де найбільше тиснули російські війська протягом тижня та які ключові події відбулися у світі.
- Обстріли України й атаки на енергетику
- Ситуація на фронті з 29 серпня до 5 вересня
- Зустріч Коаліції охочих і позиція президента США
- Зустріч Зеленського з Фіцо в Ужгороді
- Ураження у РФ, окупованому Криму та Чорному морі
Обстріли України й атаки на енергетику
Протягом тижня Росія здійснила серію масованих ударів по всій Україні. Основними мішенями стали енергетична система, транспортна інфраструктура та житлові райони.
У ніч на 31 серпня Росія спрямувала дрони на Одеську область, зокрема на місто Чорноморськ. Ворожі Shahed пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без світла понад 29 тис. абонентів. У ту ніч під удар потрапили щонайменше чотири енергетичні об’єкти компанії ДТЕК на Одещині.
Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що ці удари вписуються у стратегію Москви: Росія накопичувала дрони та ракети, обмежуючи атаки під час дипломатичних маневрів, а згодом різко посилила удари, щоби зруйнувати українську енергосистему перед зимою. У ніч на 31 серпня РФ запустила 142 безпілотники, з яких 16 влучили в цивільні об’єкти у 10 населених пунктах.
Уже 2 вересня масованого удару зазнала Біла Церква на Київщині. Внаслідок атаки загинув чоловік: його тіло рятувальники знайшли у зруйнованому гаражному кооперативі. Пошкоджено скління будинків, ангарні приміщення та підприємства.
Наступної ночі, 3 вересня, російські війська здійснили ще одну масштабну атаку, під час якої застосували понад 50 ударних дронів і 24 крилаті ракети. Головними цілями стали західні регіони, але найбільших руйнувань зазнала Кіровоградщина. У Знам’янці ворог знищив залізничну інфраструктуру, через що по всій країні затрималися потяги.
Вибухи тієї ночі прогриміли у низці міст. У Вишгороді уламки дрона пошкодили десятки квартир і дитсадок. У Ніжині постраждала критична інфраструктура: понад 30 тис. домогосподарств залишилися без електрики. На Хмельниччині під час атаки загинув чоловік, пошкоджено транспорт і будівлі. У Калуші спалахнула масштабна пожежа на складах, у Львові було зруйновано складське приміщення, у Луцьку вигоріли гаражі та вантажівка.
Рівненщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Миколаївщина потрапили під удари. У більшості випадків сили ППО збили десятки цілей, але уламки та влучання завдали шкоди приватним будинкам й інфраструктурі.
– Повітряні атаки, які здійснювали росіяни, ми бачили і по 500, і по 600 дронів, плюс ракети. Вони завдавали ударів по українській інфраструктурі. Та фактично все літо ми не спостерігали відключень електроенергії. Сподіваюсь, що й надалі так буде, – заявив засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний.
Ситуація на фронті з 29 серпня до 5 вересня
На фронті в Україні тривають запеклі бої, особливо на Сході. Росія концентрує зусилля на Донеччині, прагнучи досягти перелому у війні, проте українські Сили оборони стримують натиск і поступово відкидають ворога.
За даними 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, противник перекинув додаткові сили під Покровськ для спроби вирішального прориву. Окупанти намагаються просочуватися невеликими групами в саме місто, уникаючи прямого зіткнення, щоб розширити “сіру зону” та наблизитися до позицій українських операторів дронів.
Водночас на флангах росіяни застосовують бронетехніку й мотопіхоту, намагаючись відрізати логістику та оточити Покровську агломерацію. Головна мета ворога незмінна – захоплення трикутника Покровськ – Краматорськ – Слов’янськ.
Попри тиск, Сили оборони ведуть успішні операції. Під Добропіллям підрозділи противника опинилися в оточенні та ліквідуються. За словами речника ОСУВ Дніпро Віктора Трегубова, “клешні краба”, якими росіяни намагалися охопити місто, тепер відрізані від постачання.
На Донеччині штурмові групи полку Скеля підняли український прапор над Новоекономічним та Удачним, крок за кроком вибиваючи ворога з кожної вулиці.
Українські підрозділи також продовжують звільняти населені пункти. На Харківщині від окупантів звільнено село Мирне, що дає змогу контролювати трасу на Куп’янськ.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ відкинув звіт начальника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито “успіхи весняно-літньої кампанії!. Насправді за 3,5 року війни РФ не змогла взяти під контроль жодного великого міста, а лише з початку 2025-го втратила майже 210 тис. військових і тисячі одиниць техніки.
Загалом безповоротні та санітарні втрати російської армії перевищують 291 тис. осіб, наголосили у Генштабі ЗСУ.
На північному сході ситуація також динамічна. За даними британської розвідки, Росія зменшила активність на Харківщині та Сумщині, перекидаючи війська до Донеччини. Водночас українські сили успішно контратакують захід від Куп’янська.
Найбільш інтенсивні бої тривають у районі Серебрянського лісу, де росіяни намагаються просунутися в напрямку Ямполя та Лимана, використовуючи лісові масиви як укриття від безпілотників.
Попри спроби Росії сконцентрувати ресурси для вирішального прориву на Донбасі, українські війська утримують ключові рубежі, звільняють населені пункти та завдають ворогу відчутних втрат, зриваючи плани Кремля, наголошують у Генштабі ЗСУ.
Засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний заявив Фактам ICTV, що системна робота щодо знищення ресурсу противника продовжується.
– Все, що можна і хоч якось забезпечувати армію, буде знищено. Причому робота зі знищення настільки системна, що деякі нафтопереробні заводи горять. А після того як їх відновлюють, завозять нові запаси нафти, минає два-три дні, щоб вони розпочали свою роботу, та НПЗ знову підпалюють. Ця робота й надалі продовжуватиметься, – сказав він.
Як зазначив Нарожний, трохи зарано казати, що закінчилася літня наступальна компанія ворога. Але якийсь проміжний результат вже можна показати, вважає військовий експерт.
За його словами, від ворога звільнено 5-6 км у Сумській області. Він пояснив, що окупанти не змогли захопити будь-яких значущих населених пунктів, а дійшли до Юнаківки та зупинилися.
– Для них критично важливою була саме Юнаківка. Закріпитися, стати навіть на околицях, але зайти у саме село вони не змогли. Їх відкинули, вони втратили там приблизно три бригади. Це 155 бригада морської піхоти, повітряно-десантний полк і 422 мотострілецька бригада, – сказав Нарожний.
На Донбасі російської війська змогли трішки протиснути фланги Покровська та пройти в одному місці до траси Мирноград – Костянтинівка, але значних інших здобутків у них немає, зазначив аналітик. Він пояснив, що окупанти змогли взяти Торецьк і пройти далі, але поки що битва за Костянтинівку не почалася.
– І все це ціною приблизно 300 тисяч втрат власних людей убитими й пораненими. У будь-якому разі величезну кількість людей втрачено заради незначних здобутків, – вважає Нарожний.
За словами військового експерта, на Півдні України у росіян немає здобутків, лише певні тактичні успіхи у бік Запоріжжя. Зокрема окупанти хочуть пройти до Степногірська, який може стати опорним пунктом для подальшого наступу, але поки що успіху там теж немає.
Зустріч Коаліції охочих і позиція президента США
У Парижі відбувся саміт лідерів Коаліції охочих. Головною темою зустрічі стали гарантії безпеки для України та подальші кроки на шляху до завершення війни.
Відкриваючи саміт, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки в день підписання мирної угоди. Він повідомив, що 26 країн Коаліції погодилися розгорнути свої війська в Україні після завершення війни, щоби забезпечити стабільність і відновлення безпеки.
Лідери також узгодили готовність постачати Києву ракети великої дальності. За словами французького президента, найближчими тижнями стане зрозуміло, яким буде внесок Штатів у гарантії безпеки України.
На саміті обговорювалися й економічні заходи. Макрон заявив, що Європа та США готові запровадити нові санкції, якщо Росія продовжить саботувати мирні переговори. Президент України Володимир Зеленський додав, що також обговорювалися вторинні санкції та спеціальні тарифи у торгівлі проти Росії.
Окремим пунктом у майбутніх гарантіях безпеки зафіксовано членство України в Європейському Союзі.
– Ми маємо вагомі напрацювання та розуміння базової рамки гарантій безпеки, – наголосив Зеленський, підсумовуючи результати зустрічі.
Глава держави повідомив про свою тривалу й детальну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Київ запропонував Вашингтону спеціальний формат для захисту українського неба.
Водночас представники Коаліції охочих порадили Трампу протягом 48 годин направити до Вашингтона європейських делегатів для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії.
На спільній пресконференції з Макроном Зеленський прокоментував і дії Кремля. За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається всіма способами відтермінувати зустріч на рівні лідерів. Американські партнери навіть повідомили Києву, що Путін запросив Зеленського до Москви.
– Коли хочеш, щоб не було зустрічі, треба запросити мене саме в Москву. Але навіть те, що Росія почала говорити про це – уже непогано, – зауважив президент України.
Водночас він наголосив: візити такого рівня мають завершуватися конкретними результатами, насамперед – закінченням війни.
– Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки запрацювали вже зараз, а не тільки після завершення війни, – наголосив Зеленський.
Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV оцінив результати й заяви лідерів за підсумками саміту.
– Ми отримали дуже проміжний результат. З одного боку, було багато символічних і важливих заяв. Помітно, що робота щодо надання гарантій Україні ведеться. Вона не стоїть на одному місці, є певне просування, а з кожною такою зустріччю з’являється більше деталей, – сказав він.
Але головний наслідок цієї зустрічі в тому, що європейці продовжують поки що дивитися в бік США та чекають від Трампа якоїсь реакції. Це для них є ключовим моментом, на який вони очікують. Щойно такий сигнал отримають, тоді робота щодо гарантій безпеки та багатьох інших питань може піти набагато швидше. Поки що такого сигналу немає, наголосив Рейтерович.
– Але якщо подивитися в дещо іншому контексті, той факт, що європейці роботу продовжують, є своєрідним стимулом для того ж Трампа. Він розуміє, що якісь його вимоги про те, що Європа повинна брати на себе більше, насправді спрацьовують. І йому треба на це теж звертати увагу, – сказав політолог.
Коментуючи позицію президента США на цьому етапі, Рейтерович наголосив, що можна говорити про це дуже обережно, тому що насправді чіткого розуміння немає. Помітно, що Трамп постійно не має однозначної відповіді, та він наразі це не озвучує, вважає експерт.
– Але, знаючи Трампа, все може змінитися достатньо швидко. Можливо, він чекає телефонної розмови з Путіним, після якої для нього буде більш зрозуміло, що та як робить Росія, і як повинні поводитися в цій ситуації США, – припустив він.
З іншого боку, в Трампа більше підстав тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, бо нього є розуміння, що Європа поступово змінює свою позицію, наголосив Рейтерович.
На його думку, головний сигнал Кремля полягає в тому, що ніхто не збирається кидати Україну напризволяще. Сигнал у тому, що Росія не має навіть символічного права вето на якісь рішення, які ухвалюватиме Україна з європейськими партнерами та США. І помітно, що Путіна це дуже дратує, переконаний політолог.
– Зверніть увагу, що після цієї зустрічі він значно активізувався, знову почав повторювати свої стандартні наративи про те, що нібито повинна зробити Україна. Це така нервова реакція на те, що Європа продовжує обговорювати різні механізми тиску на Росію та підтримку України. Європейці намагаються вбити двох зайців. Вони сигнали Трампу передають, але більший сигнал – Росії, – сказав Ігор Рейтерович.
Зустріч Зеленського з Фіцо в Ужгороді
В Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Переговори стосувалися енергетичної безпеки, євроінтеграційних перспектив і спільних викликів для регіону.
Зеленський наголосив, що Україна готова транспортувати на територію Словаччини газ і нафту, але за умови, що вони не будуть російського походження.
– Ми готові мати спільні енергетичні проєкти, до постачання газу й нафти. Але якщо це не російський газ і нафта, тому що у нас війна, – наголосив президент.
Він нагадав, що навіть під час масованих атак на енергосистему Україна допомагала сусіднім країнам, зокрема Молдові, а тепер готова підтримати Словаччину.
Окрему увагу під час зустрічі приділили темі євроінтеграції. За словами Зеленського, Словаччина підтвердила свою підтримку вступу України до Європейського Союзу.
– Це дуже вагомо. Ми однаково бачимо, що Україна та Молдова повинні й надалі рухатися разом до членства в ЄС, – зазначив він.
Президент розповів, що поінформував Фіцо про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом і роботу з лідерами Коаліції охочих для створення нової системи безпеки в Європі. У цьому контексті Словаччина заявила про готовність залишатися активним учасником процесу.
Зеленський наголосив, що майбутнє Європи неможливе з опорою на російські енергоносії.
Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV заявив, що зустріч Зеленського та Фіцо дійсно була потрібною.
– Ми розуміємо, що у нас досить складні відносини щодо певних моментів. Роберт Фіцо – це людина, яка їздить гості до Путіна, зустрічається з Сі Цзіньпінем і знову з Путіним. Навряд чи Зеленський зміг його чомусь переконати. Але суто символічна підтримка руху України в Європейський Союз – це у Словаччині було раніше. Важливо, що Фіцо підтвердив це на зустрічі з президентом України, – сказав він.
Політолог вважає, що Україна однозначно показала свою позицію, тож у Словаччині щонайменше повинні її враховувати. Він пропонує подивитися, що надалі Братислава робитиме на рівні Європи. Він звернув увагу, що Словаччина, на відміну від Угорщини, не блокує вступ України до ЄС, і є більш стриманою у своїх оцінках.
– У нас якраз зі словаками шансів домовитися про певні речі набагато більше, ніж з Угорщиною. Словаки намагаються свої проблеми вирішити через механізми Європейського Союзу. Це може спрацювати та стати певним прецедентом безпосередньо для Угорщини, що треба не право вето застосовувати, а можна домовитися. Але просто для того, щоб домовитися, треба проявити якусь ініціативу, – наголосив Рейтерович.
Ураження у РФ, окупованому Криму та Чорному морі
На початку вересня українські війська здійснили низку успішних атак по цілях у глибині території Росії, на окупованих територіях і в акваторії Чорного моря.
Одним із головних ударів стала атака дронів по Рязанському нафтопереробному заводу – одному з найбільших у РФ. Зафіксовано влучання в установку первинного перероблювання нафти, здатну обробляти до 6 млн тонн на рік. Цей завод, що забезпечує російську армію пальним, входить до четвірки ключових НПЗ Росії.
Українські безпілотники уразили позиції двох дивізіонів С-400 у Калузькій області, знищивши командно-штабну машину та пункт управління.
Водночас спецпідрозділи ГУР МО України провели серію операцій у Чорному морі та Криму. Зокрема, було знищено катер БЛ-680, РЛС Гарпун-Б, станцію РЕБ Гроза та інші важливі ворожі об’єкти.
В окупованому Криму українські дрони та спецпризначенці ліквідували два гелікоптери Мі-8, завдали удару по буксиру в Севастопольській бухті та знищили низку коштовних цілей: РЛК Утьос-Т, радіотелескоп РТ-70, комплекс ГЛОНАСС у куполі, БРЛС МР-10М1 та елементи ЗРК С-400. Також на аеродромі Саки було знищено радіолокаційну станцію комплексу С-300.
На території Росії вибухи пролунали у місті Кропоткін Краснодарського краю. Там дрони пошкодили електропідстанцію 330 кВ, що живила залізничні вузли регіону, спричинивши масштабну пожежу та відключення електроенергії.
В акваторії Чорного моря українські воїни знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ Повітряно-десантних військ РФ на Тендрівську косу. Разом із судном було ліквідовано сімох окупантів, ще четверо – дістали поранення.