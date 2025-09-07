Коаліція охочих у Парижі, зустріч Зеленського та Фіцо, “бавовна” у РФ і Криму: головне за тиждень

Українські Сили оборони продовжують активні дії на всіх напрямках фронту, успішно звільняючи населені пункти на різних напрямках і завдаючи втрат російським окупантам.

Водночас українські дрони та спецпідрозділи здійснили точкові удари по ключових об’єктах ворога на території РФ і тимчасово окупованих територіях, знищили військову техніку, склади боєприпасів і командні пункти.

Дипломатичні зусилля України на міжнародній арені набирають обертів: у Парижі відбулися переговори лідерів Коаліції охочих щодо гарантій безпеки та постачання озброєння, а в Ужгороді обговорили спільні енергетичні проєкти з ЄС та Словаччиною.

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Факти ICTV дізнавалися, як змінилася ситуація на фронті в Україні з 29 серпня до 5 вересня, де найбільше тиснули російські війська протягом тижня та які ключові події відбулися у світі.

Обстріли України й атаки на енергетику

Протягом тижня Росія здійснила серію масованих ударів по всій Україні. Основними мішенями стали енергетична система, транспортна інфраструктура та житлові райони.

У ніч на 31 серпня Росія спрямувала дрони на Одеську область, зокрема на місто Чорноморськ. Ворожі Shahed пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без світла понад 29 тис. абонентів. У ту ніч під удар потрапили щонайменше чотири енергетичні об’єкти компанії ДТЕК на Одещині.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що ці удари вписуються у стратегію Москви: Росія накопичувала дрони та ракети, обмежуючи атаки під час дипломатичних маневрів, а згодом різко посилила удари, щоби зруйнувати українську енергосистему перед зимою. У ніч на 31 серпня РФ запустила 142 безпілотники, з яких 16 влучили в цивільні об’єкти у 10 населених пунктах.

Уже 2 вересня масованого удару зазнала Біла Церква на Київщині. Внаслідок атаки загинув чоловік: його тіло рятувальники знайшли у зруйнованому гаражному кооперативі. Пошкоджено скління будинків, ангарні приміщення та підприємства.

Наступної ночі, 3 вересня, російські війська здійснили ще одну масштабну атаку, під час якої застосували понад 50 ударних дронів і 24 крилаті ракети. Головними цілями стали західні регіони, але найбільших руйнувань зазнала Кіровоградщина. У Знам’янці ворог знищив залізничну інфраструктуру, через що по всій країні затрималися потяги.

Вибухи тієї ночі прогриміли у низці міст. У Вишгороді уламки дрона пошкодили десятки квартир і дитсадок. У Ніжині постраждала критична інфраструктура: понад 30 тис. домогосподарств залишилися без електрики. На Хмельниччині під час атаки загинув чоловік, пошкоджено транспорт і будівлі. У Калуші спалахнула масштабна пожежа на складах, у Львові було зруйновано складське приміщення, у Луцьку вигоріли гаражі та вантажівка.

Рівненщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Миколаївщина потрапили під удари. У більшості випадків сили ППО збили десятки цілей, але уламки та влучання завдали шкоди приватним будинкам й інфраструктурі.

– Повітряні атаки, які здійснювали росіяни, ми бачили і по 500, і по 600 дронів, плюс ракети. Вони завдавали ударів по українській інфраструктурі. Та фактично все літо ми не спостерігали відключень електроенергії. Сподіваюсь, що й надалі так буде, – заявив засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний.

Ситуація на фронті з 29 серпня до 5 вересня

На фронті в Україні тривають запеклі бої, особливо на Сході. Росія концентрує зусилля на Донеччині, прагнучи досягти перелому у війні, проте українські Сили оборони стримують натиск і поступово відкидають ворога.

За даними 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, противник перекинув додаткові сили під Покровськ для спроби вирішального прориву. Окупанти намагаються просочуватися невеликими групами в саме місто, уникаючи прямого зіткнення, щоб розширити “сіру зону” та наблизитися до позицій українських операторів дронів.

Водночас на флангах росіяни застосовують бронетехніку й мотопіхоту, намагаючись відрізати логістику та оточити Покровську агломерацію. Головна мета ворога незмінна – захоплення трикутника Покровськ – Краматорськ – Слов’янськ.

Попри тиск, Сили оборони ведуть успішні операції. Під Добропіллям підрозділи противника опинилися в оточенні та ліквідуються. За словами речника ОСУВ Дніпро Віктора Трегубова, “клешні краба”, якими росіяни намагалися охопити місто, тепер відрізані від постачання.

На Донеччині штурмові групи полку Скеля підняли український прапор над Новоекономічним та Удачним, крок за кроком вибиваючи ворога з кожної вулиці.