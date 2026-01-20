Ночью и на рассвете 20 января Украина снова оказалась под масштабной атакой России.

Основной удар пришелся на столицу и Киевскую область — в Киеве зафиксировали повреждения зданий, перебои с водо-, тепло- и электроснабжением, а также изменения в работе метро.

Под вражеским огнем также оказались Черноморск Одесской области, Днепр и Ровно.

Параллельно в стране обострилась энергетическая ситуация: в Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, а правительство признает сохранение дефицита мощностей после ночных ударов.

В то же время украинские власти анонсировали системные изменения в защите воздушного пространства — в частности создание антидронового купола над страной.

На международной арене ночь и утро также ознаменовались важными событиями: президент Болгарии объявил о досрочной отставке.

Подробнее о главных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Киев и Киевскую область

В ночь на 20 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

По сообщению мэра столицы Виталия Кличко, в Днепровском районе зафиксировали попадания в нежилые здания.

Осколки дрона повредили здание начальной школы и выбили окна в близлежащих жилых домах.

Также сообщалось о падении беспилотника на открытой территории, где загорелись автомобили.

В результате атаки пострадала 59-летняя женщина, которую госпитализировали в столичную больницу.

Последствия обстрела зафиксировали и в других районах Киева.

В Дарницком районе обломками поврежден частный дом — выбиты окна и разрушен забор.

В Деснянском районе фрагменты БпЛА упали на территории кладбища, там обошлось без пострадавших.

Обстрел вызвал серьезные перебои с электроснабжением на левом берегу столицы.

Объекты социальной инфраструктуры перевели на автономное питание, полностью исчезло водоснабжение, а без тепла остались более 5,6 тыс. многоэтажек, в том числе дома, где отопление недавно восстановили после предыдущих атак.

Из-за последствий удара и сложной энергетической ситуации в столице изменилась и работа метро.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение поездов организовали с изменениями из-за перебоев с электроснабжением и из соображений безопасности пассажиров.

Ограничения касались отдельных участков линий и интервалов движения, а также перевозок между берегами Днепра во время воздушной тревоги.

Во время той же атаки пострадала и Киевская область.

По информации главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, враг нанес удар по Бучанскому району.

В результате обстрела повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Кроме того, стало известно о гибели 50-летнего мужчины — он получил смертельное ранение.

Атака на Одесскую область

На рассвете 20 января взрывы прогремели в Черноморске Одесской области.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, вражеские удары были направлены по гражданской инфраструктуре.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом — поврежден фасад и выбиты окна.

Кроме того, в Одесском районе зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

Информация о пострадавших по состоянию на утро не поступала.

Атака на Днепр

В Днепре взрывы раздавались ночью и утром 20 января.

На данный момент известно, что во время ночной атаки на Днепр было разрушено предприятие, вспыхнул пожар.

Как уточнил городской глава Борис Филатов, в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре повреждена большая котельная. Из-за этого сотни домов остались без тепла.

В домах рядом с поврежденным объектом выбиты окна, побиты пять автомобилей.

Пострадали две женщины в возрасте 76 и 67 лет.

Взрывы в Ровно

Утром 20 января прогремели также взрывы в Ровно.

Воздушную тревогу в области объявили из-за угрозы ударных беспилотников. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении Клеваня.

По словам начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля, из-за повреждения критической инфраструктуры фиксируется отключение электроэнергии более чем у 10 тыс. абонентов региона.

Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Все службы в настоящее время работают над ликвидацией последствий атаки.

Энергетическая ситуация: экстренные отключения продолжатся

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что экстренные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области пока остаются неизбежными.

По его словам, дефицит в энергосистеме сохраняется, а ситуация остается сложной после ночных атак.

Министр отметил, что для столицы разрабатывают отдельный план развития распределенной генерации.

Киеву необходимо получить дополнительные мощности более 100 МВт, чтобы повысить устойчивость к российским ударам.

Восстановительные работы по теплоснабжению в городе продолжаются круглосуточно, в Киев направили десятки дополнительных ремонтных бригад.

Антидроновый купол над Украиной

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными силами ВСУ и анонсировал создание антидронового купола над Украиной.

По его словам, только в 2025 году Россия применила против Украины до 100 тыс. ударных беспилотников, что нанесло масштабные разрушения и привело к многочисленным жертвам.

Цель новой системы — уничтожать угрозы еще на подлете и масштабировать самые эффективные решения малой ПВО по всей стране.

Правительство подчеркивает: построение антидронового купола является вопросом выживания государства в условиях ежедневных атак.

Отставка президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев 19 января объявил, что 20 января сложит свои полномочия.

В обращении к народу он заявил о глубоком политическом кризисе в стране, раскритиковал модель государственного управления и выразил убеждение, что Болгарии нужен новый общественный договор.

Радев покидает пост менее чем за год до запланированных президентских выборов.

