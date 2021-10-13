В Верховной Раде Украины будет найдено решение по подписанию законопроекта об олигархах после рассмотрения 12 проектов постановлений, отменяющих голосование за этот документ.

Об этом сообщил сегодня на брифинге для журналистов у здания Верховной Рады спикер ВР Руслан Стефанчук.

Представители СМИ уточнили у главы парламента, кто именно должен подписать документ, ведь звучат мнения, что это должен сделать Дмитрий Разумков, который на момент принятия законопроекта еще был спикером.

В ответ Стефанчук сообщил, что в этом вопросе в Раде не будут цепляться за “закорючки” в регламенте, а поищут какое-то решение.

– Давайте мы сначала отклоним эти 12 постановлений (которые блокируют подписание закона об олигархах, — Ред.)… Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Поскольку можно цепляться за нюансы и рассказывать, что то или иное нельзя. Но сегодня это требование времени… Поэтому после того, как будут отклонены 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос решить правильным способом, — заверил Стефанчук.

По его словам, в дальнейшем в Раде планируют перейти к формированию другого законодательства по олигархам: антитрастового, законодательства, регулирующего вопросы политических партий, чтобы снизить влияние олигархов, и тому подобное.

Комментируя коллизию относительно того, какой именно спикер – нынешний или бывший – должен подписывать закон об олигархах, Стефанчук заявил, что в законе о регламенте ВР такого пункта нет.

– Воля зала высказана. И это неправильно, чтобы один человек (подразумевается Дмитрий Разумков, — Ред.) блокировал волю 280 народных депутатов… По состоянию на сейчас я не вижу статьи в регламенте ВР, которая говорит о том, что только конкретный спикер (должен подписать, — Ред.). Там просто сказано, что законы подписываются главой Верховной Рады Украины. А дальше мы готовы проводить дискуссию, — заявил Стефанчук.

Ранее среди нардепов звучало мнение, что текст законопроекта должен подписывать спикер ВР, который занимал эту должность на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.

В то же время есть решение Конституционного суда Украины от 9 октября 2007 года о толковании ст. 94 Основного закона. Согласно этому решению, все действия предыдущего спикера ВР юридически значимы и при необходимости должны быть продолжены. Стоит заметить, что указанное решение КСУ касалось спикеров разных созывов Рады (а не того же созыва, как сейчас).

Комментируя решение КСУ от 2007 года, Стефанчук сегодня заявил, что в нем не прописана четкая процедура.

Кроме того, у спикера ВР спросили, будет ли переголосован законопроект об олигархах из-за наличия в нем противоречивых поправок. В ответ Стефанчук сообщил, что переголосования в целом за документ быть не может. Однако если есть уточнения по какому-то пункту, то на голосование вынесут именно этот пункт.

– После того, как мы снимем блокирующие постановления, я получу тот законопроект, который придет мне от комитета, и мы будем смотреть… Если в конечном варианте будут три противоречивые поправки, то я думаю, что у нас есть все основания использовать так называемую ст. 131 регламента ВР, которая дает возможность главе Верховной Рады, если он увидит какое-то противоречие в тексте – одним голосованием снять все противоречия, — рассказал Стефанчук.

Как принимали закон об олигархах?

Закон об олигархах №5599 приняли 23 сентября. За проголосовали 279 народных депутатов, против – 54.

Законопроект об олигархах предусматривает создание Реестра олигархов. Лицо считается олигархом, если имеет политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

После принятия в целом в документе обнаружили несколько поправок, которые противоречили друг другу. Так, законопроект был принят в таком виде, что статус “олигарха” должны определять два совершенно разных органа: Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Тогда звучали призывы переголосовать законопроект. В то же время 24 сентября нынешний спикер парламента Руслан Стефанчук заявил об исправлении в стенограмме неточностей относительно законопроекта об олигархах.

В первом чтении Рада приняла закон 1 июля (его поддержали 275 нардепов). На заседании не были рассмотрены альтернативные законопроекты, что противоречит регламенту.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать закон, потому что его принятие противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии. 16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины о рассмотрении законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Ряд политиков заявляли, что законопроект может нарушить базовые права человека и повлиять на свободу слова в Украине.

Фото: Верховная Рада