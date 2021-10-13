У Верховній Раді України буде знайдено рішення щодо підписання законопроекту про олігархів після розгляду 12 проектів постанов, які скасовують голосування за цей документ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу для журналістів біля будівлі Верховної Ради спікер ВР Руслан Стефанчук.

Представники ЗМІ уточнили в очільника парламенту, хто саме має підписати документ, адже лунають думки, що це повинен зробити Дмитро Разумков, який на момент ухвалення законопроекту ще був спікером.

У відповідь Стефанчук повідомив, що в цьому питанні в Раді не будуть чіплятися за “закарлючки” в регламенті, а пошукають якесь рішення.

– Давайте ми спочатку відхилимо ці 12 постанов (які блокують підписання закону про олігархів, – Ред.)… Я думаю, що ми не будемо чіплятися за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо правильне вирішення, тому що для нас важливо, щоб цей закон запрацював. Оскільки можна чіплятися за нюанси і розповідати, що те чи те не можна. Але сьогодні це вимога часу… Тому після того, як буде відхилено 12 постанов, ми обов’язково розглянемо, як це питання вирішити в правильний спосіб, – запевнив Стефанчук.

За його словами, надалі в Раді планують перейти до формування іншого законодавства щодо олігархів: антитрастового, законодавства, яке регулює питання політичних партій, щоб знизити вплив олігархів тощо.

Коментуючи колізію щодо того, який саме спікер – нинішній чи колишній – має підписувати закон про олігархів, Стефанчук заявив, що в законі про регламент ВР такого пункту немає.

– Воля залу висловлена. І це неправильно, щоб одна людина (мається на увазі Дмитро Разумков, – Ред.) блокувала волю 280 народних депутатів… Станом на зараз я не вбачаю статті в регламенті ВР, яка говорить про те, що тільки конкретний спікер (має підписати, – Ред.). Там просто сказано, що закони підписуються головою Верховної Ради України. А далі ми готові проводити дискусію, – заявив Стефанчук.

Раніше серед нардепів лунала думка, що текст законопроекту повинен підписувати спікер ВР, який займав цю посаду на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.

Водночас є рішення Конституційного суду України від 9 жовтня 2007 року про тлумачення ст. 94 Основного закону. Згідно із цим рішенням, всі дії попереднього спікера ВР є юридично значущими та за необхідності мають бути продовжені. Варто зауважити, що вказане рішення КСУ стосувалося спікерів різних скликань Ради (а не того самого скликання, як зараз).

Коментуючи рішення КСУ від 2007 року, Стефанчук сьогодні заявив, що в ньому не прописано чітка процедура.

Крім того, в спікера ВР запитали, чи буде переголосовано законопроект про олігархів через наявність у ньому суперечливих поправок. У відповідь Стефанчук повідомив, що переголосування в цілому за документ бути не може. Однак якщо є уточнення по якомусь пункту, то на голосування винесуть саме цей пункт.

– Після того, як ми знімемо блокуючі постанови, я отримаю той законопроект, який прийде мені від комітету, і ми будемо дивитися… Якщо в кінцевому варіанті буде три суперечливі поправки, то я думаю, що в нас є всі підстави використати так звану ст. 131 регламенту ВР, яка дає можливість голові Верховної Ради, якщо він побачить якусь суперечність у тексті, – одним голосуванням зняти всі суперечності, – розповів Стефанчук.