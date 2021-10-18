Во вторник, 19 октября, в Верховной Раде Украины попытаются разблокировать подписание законопроекта об олигархах, принятого в конце сентября.

Об этом рассказал сегодня на брифинге после заседания согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук.

Так, завтра планируется вынести на голосование 12 проектов постановлений об отмене принятия закона об олигархах.

Эти постановления рассмотрят после избрания нового первого вице-спикера парламента.

– Завтра мы после завершения вопроса об избрании первого заместителя главы Верховной Рады перейдем к рассмотрению так называемых блокирующих постановлений по антиолигархическому закону. Их двенадцать. После того, как мы их рассмотрим, комитет будет готовить этот законопроект на подпись, — отметил Стефанчук.

Он уточнил, что будет принимать решение о дальнейшей судьбе законопроекта, когда его увидит в окончательной редакции. Стефанчук объяснил, что документ может быть либо сразу подписан, либо же вынесен в зал заседаний, чтобы устранить несогласованности (если таковые будут).

– Он может либо быть подписан и направлен президенту, либо, если там будут найдены какие-то противоречия, – ст. 131 регламента дает возможность доработать этот законопроект в стенах ВР, проголосовать эту одну несогласованность. Его переголосовывать не нужно. И он направляется опять же президенту Украины, — рассказал спикер парламента.

Стефанчук заверил, что в тело конечного законопроекта должны попасть только те поправки, которые были проголосованы в зале заседаний ВР.

Комментируя заявления, что законопроект об олигархах может подписывать только тот спикер ВР, который занимал эту должность на момент его принятия (то есть Дмитрий Разумков), Стефанчук назвал это информацией, не соответствующей действительности.

– Ни одна статья регламента, ни одна статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок, — настаивает спикер ВР.

Что известно о принятии закона об олигархах

Закон №5599 об олигархах приняли 23 сентября. За проголосовали 279 народных депутатов, против высказались 54.

Законопроект предусматривает создание Реестра олигархов. Лицо будут считать олигархом, если оно имеет политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

После принятия в целом в документе обнаружили поправки, которые противоречат друг другу. В частности, статус “олигарха” должны определять два совершенно разных органа: Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

После этого звучали призывы переголосовать законопроект.

В первом чтении Рада приняла закон 1 июля: тогда его поддержали 275 нардепов. На заседании не были рассмотрены альтернативные законопроекты, что противоречило регламенту парламента.

В начале сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект об олигархах не соответствует Конституции. Она направила открытое письмо тогдашнему спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

Впоследствии Разумков направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии. И 16 сентября комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение документа.

Среди политиков звучали мнения, что законопроект может нарушить базовые права человека и повлиять на свободу слова в Украине.

Фото: Верховная Рада