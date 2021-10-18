У вівторок, 19 жовтня, у Верховній Раді України спробують розблокувати підписання законопроекту про олігархів.

Про це розповів сьогодні на брифінгу після засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук.

Так, завтра планується винести на голосування 12 проектів постанов про скасування ухвалення закону про олігархів.

Ці постанови розглянуть після обрання нового першого віце-спікера парламенту.

– Завтра ми після завершення питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради перейдемо до розгляду так званих блокуючих постанов по антиолігархічному закону. Їх дванадцять. Після того, як ми їх розглянемо, комітет буде готувати цей законопроект на підпис, – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що ухвалюватиме рішення про подальшу долю законопроекту, коли його побачить в остаточній редакції. Стефанчук пояснив, що документ може бути або одразу підписаний, або ж винесений у залу засідань, щоб усунути неузгодженості (якщо такі будуть).

– Він може або бути підписаний та направлений президенту, або, якщо там будуть віднайдені якісь суперечності, – ст. 131 регламенту дає можливість доопрацювати цей законопроект у стінах ВР, проголосувати цю одну неузгодженість. Його переголосовувати не потрібно. І він направляється знову ж таки президенту України, – розповів спікер парламенту.

Стефанчук запевнив, що в тіло кінцевого законопроекту повинні потрапити лише ті поправки, які були проголосовані в залі засідань ВР.

Коментуючи заяви, що законопроект про олігархів може підписувати лише той спікер ВР, який займав цю посаду на момент його ухвалення (тобто Дмитро Разумков), Стефанчук назвав це інформацією, що не відповідає дійсності.

– Жодна стаття регламенту, жодна стаття Конституції України не передбачає саме такий порядок, – наполягає спікер ВР.

Фото: Верховна Рада