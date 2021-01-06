Ось і прийшов новий рік. Усі сподіваються, що для кожної сфери він стане кращим за попередній.

Те саме стосується і відеоігор. У 2020 році відбулося багато перенесень проектів через те, що розробники працювали з дому і не встигали із запланованими дедлайнами.

Нині ж індустрія пристосувалася до цього і готова радувати фанатів новими відеоіграми.

Факти ICTV розповідають про топ-3 відеогри, які вийдуть у січні 2021 року.

Hitman 3

Остання частина трилогії Світ найманих вбивць у серії Hitman вийде якраз до 20-річчя першої відеогри. Гравцям знову доведеться взяти на себе роль Агента 47 і вбити деяку кількість важливих цілей.

Оскільки гра буде останньою в трилогії, можна припустити, що цього разу вона стане найбільшим випробуванням для Агента 47 і гравців.

Як і раніше, гра буде розбита на шість великих локацій, на яких головному герою доведеться усунути кілька цілей та виконати інші завдання. Основна фішка перезапуску серії Hitman залишиться незмінною – кожен рівень можна буде пройти купою різних способів.

Залишитися з ціллю один на один за допомогою маскування у важливого гостя, влаштувати нещасний випадок або нещадно задушити струною від фортепіано – вибір лише за гравцем.

Розробники обіцяють, що заключна частина трилогії буде серйознішою за попередні, проте в чому саме це виражатиметься, поки що не зрозуміло.

Крім того, якщо у вас є попередні дві частини, ви зможете перенести карти з них у Hitman 3 і, за бажання, пройти знову. Проте це лише підкреслює те, наскільки проект схожий на попередні.

У відеогру додали підтримку VR, що дасть змогу пройти у такому режимі не лише третю частину, а й рівні двох попередніх.

Загалом на нас чекає та сама відеогра, але у нових фарбах і з новими, витонченими методами для виконання завдань.

Дата виходу: 20 січня

Платформи: Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

The Medium

Мабуть, найдивнішою відеогрою у січні буде The Medium, у якій гравець відіграє роль посередника між людьми й духами.

У центрі подій опиниться дівчина-медіум, яка перебуває у двох світах одночасно – нашому і потойбічному.

Розробники описують The Medium як психологічний горор, в якому значну частину займатиме розгадування головоломок. Найбільше вона схожа на Silent Hill: Shattered Memories, де контакт гравця з монстрами зводився до втечі.

Найцікавіше те, що ви зможете одночасно бачити два світи і, за необхідності, перемикатися на один із них, щоб знайти ключ до розгадування головоломки. Ідея доволі незвичайна, і лише після виходу відеогри можна буде сказати, чи достатньо вона інноваційна.

Однак обнадіює те, що саундтрек до The Medium писав легендарний Акіра Ямаока, відомий серією Silent Hill.

Дата виходу: 28 січня

Платформи: Xbox Series X/S, ПК

Stronghold: Warlords

Серія стратегій в реальному часі Stronghold цього року відправить гравців на азійський континент, на якому вони зможуть облаштувати свою фортецю.

Події нової частини відбуватимуться у періоді III-XII століття нашої ери. Гравці зможуть зіграти за монголів, японців та китайців.

Як і раніше, вам доведеться балансувати між будівництвом свого великого замку з підтримкою якості життя у ньому та спробами знищити фортецю свого суперника.

Оскільки розробкою Stronghold: Warlords займається студія, що працювала над оригінальною грою, можна з упевненістю сказати, що знайти баланс між війною та задоволеністю васалів буде не так вже й легко.

Найбільшою новинкою у відеогрі стане система воєначальників, які дають бонуси тому гравцю, на боці якого служать. Завоювати їхню довіру можна різними способами, але завжди потрібно пам’ятати, що вони можуть знову опинитися на боці опонента.

Загалом у Stronghold: Warlords буде вісім воєначальників, кілька з яких будуть доступними під час кожної битви.

Крім того, вперше в серії буде представлена зброя, що використовує порох. Тому навіть ветеранам серії доведеться пристосовувати свою відточену стратегію до нових реалій. А взяття або оборона фортець залишаться такими самими цікавими та непередбачуваними, як і в попередніх частинах.

На гравців чекає велика кампанія, нові баталії проти штучного інтелекту або інших людей, але та сама формула, яка вже давно підкорила фанатів жанру RTS.

Дата виходу: 26 січня

Платформи: ПК

Фото: Hitman, The Medium Game, Stronghold Warlords

Відео: IGN, fireflyworlds