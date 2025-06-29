Огляд тижня: підсумки саміту НАТО, ситуація фронті та атаки по Дніпру та Самару

Росія абсолютно не показує прагнення до миру – ракетно-дронові атаки по містах України не припиняються. Так, внаслідок удару по Дніпру загинула 21 людина, у місті Самар – п’ятеро. Удар Шахеда по Одесі забрав життя подружжя. У прифронтових селах на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині чи не щодня є поранені.

На фронті ситуація залишається важкою: загарбники намагаються просуватися на півночі Сумської області, а на Покровському напрямку накопичили 111 тисяч особового складу.

На глобальній арені увага світу була прикута до подій на Близькому Сході – до конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Крім того, саміт НАТО показав розуміння, що РФ лишається найбільшою загрозою для Європи, а тому найважливішим рішенням є підвищення національних витрат на оборону.

Зараз дивляться

Факти ICTV розповідають про те, чи вплинув конфлікт між Ізраїлем та Іраном на Україну, які рішення приніс саміт НАТО у Гаазі та де на фронті найважча ситуація.

Ракетні атаки на Україну – Самар і Дніпро

24 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Вибухи лунали й у міста Самар, що недалеко від обласного центру. Ворог атакував балістикою.

Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, понад сотню автівок, заправка, магазини тощо. Також потрощило навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, понівечило пасажирський потяг №52 Одеса – Запоріжжя.

За останніми даними, жертвами атаки на Дніпро стала 21 людина. У Самарі загинуло дві людини, ще 14 зазнали поранень. Загалом через цю ракетну атаку на Дніпропетровську область постраждали 340 цивільних, серед яких 38 дітей.

27 червня вдень знову чули вибухи у Дніпрі. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Проте ціллю ворожих ракет знову стало місто Самар. Унаслідок ракетного удару по Самару загинули щонайменше п’ятеро людей. Поранення дістали 25 людей, з них 12 – госпіталізовані. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

Саміт НАТО у Гаазі: зустріч Зеленського й Трампа

24 та 25 липня у Гаазі, Нідерланди, відбувся саміт НАТО, куди прибула українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським. Важливим моментом стала 45-хвилинна зустріч Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом.

Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони для України, зокрема йшлося про закупівлю американських систем ППО Patriot. Трамп заявив, що США розглянуть можливість постачання більшої кількості батарей ППО для України.

Після завершення засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів, очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив про нові пакети допомоги та про інвестиції для нашої держави.

На полях саміту НАТО Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Німеччини, Франції, Британії, Італії, Польщі та генсеком Марком Рютте. Говорили про зміцнення повітряного щита України, зокрема про системи ППО та перехоплювачі іранських дронів-камікадзе.

Зеленський також обговорив збільшення військової підтримки України з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

До речі, на саміті країни-члени НАТО ухвалили доволі важливе рішення – збільшити витрати на оборони до 5% ВВП до 2035 року. Таке рішення відповідає й українським інтересам.

У підсумковому документі наголошується на важливості продовження підтримки України й на тому, що головною і довгостроковою загрозою для НАТО є Росія.

Публічна фіксація і загрози з боку РФ, і підтримки України є позитивним моментом для нас у відносинах зі Сполученими Штатами, каже політолог Володимир Фесенко.

Ще одним важливим аспектом є те, що питання перспективи членства України в НАТО залишається на порядку денному. Та й сама присутність Володимира Зеленського на саміті – теж ознака того, що ми де-факто в НАТО.

Ситуація на Сумщині

22 червня аналітики проєкту DeepState заявили, що Сили оборони України звільнили село Андріївка у Хотінській селищній, що на Сумщині, та зуміли стабілізувати свій лівий фланг. Це зробили бійці 225 ОШП (окремого штурмового полку).

Як зазначають аналітики, наші воїни змогли зупинити подальше просування ворога до Хотіні та Писарівки.

Речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник у коментарі Фактам ICTV наголосив, що ситуація на Північно-Сіверському напрямку є цілком контрольованою Силами оборони України. Росіяни продовжують обстріли вздовж всієї лінії державного північного кордону.

Водночас за тиждень фіксується поступове зниження обстрілів, а в деякі дні – й різке. Так, 21 червня було зафіксовано 162 обстріли, а в четвер, 26 червня, обстріл був уже 41.

– Такі коливання є наслідком того, що ЗСУ успішно знищують як живу силу противника, так і ворожі артсистеми. Ми продовжуємо завдавати ударів по території росіян, по їхніх пунктах управління, місцях скупчення живої сили, накопичення боєприпасів. Тобто всі логістичні ланцюжки знищуємо максимально, – наголосив Вадим Мисник.

За словами речника ОТУ Сіверськ, окупанти, маючи перевагу в чисельності, продовжують активно йти у наступ, щоби просуватися у бік Сум.

Вадим Мисник зауважив, що довжина кордону Сумщини з РФ становить майже 550 км – не така й велика ділянка, проте ворог тримає там значні сили, постійно підтягує резерви з різних підрозділів, зокрема з морської піхоти та Повітряно-десантних військ (ВДВ).

Окрім бойових дій, росіяни продовжують тероризувати місцеве населення – обстрілюють населені пункти.

– Ключова мета – здійснювати психологічний тиск, залякування населення. Цього тижня такі випадки траплялися неподалік від Сум у Верхньосироватській громаді, де вісім потужних російських безпілотників практично розтрощили вулицю. Зруйновано сім житлових будинків, ще 22 – пошкоджено. На жаль, є загиблі та постраждалі, – розповів Вадим Мисник.

Уже наступного дня ворог безпілотникам ударив по скупченню людей у Путивльській громаді. Такі випадки фіксуються й на Чернігівщині – ворог вдарив по людях у Сновській громаді. Там двоє загиблих, один поранений.

– Слід зазначити, якщо у росіян зменшується активність обстрілів із вогневих систем, то натомість вони активніше використовують різні дрони – FPV-дрони, скиди з БпЛА, оптоволоконні дрони, які залітають на 20 км углиб.

Основними напрямками запуску ворожих дронів є Брянська, Курська й Орловська області. Вадим Мисник зауважує, що попри численні атаки Сили оборони активно знищують російські дрони.

– У нас практично в кожному підрозділі є засоби ППО, які спрямовані на протидію безпілотникам, – підсумував речник ОТУ Сіверськ.

Ситуація на Донецькому напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що росіяни накопичили на Покровському напрямку майже 111 тисяч особового складу. Загарбники не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей.

Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіяни накопичували два тижні тому. Проте Сили оборони їх або знищили, або знешкодили, а залишки відкинули далі від адмінмежі. Сирський запевняє, що ситуація на Покровському напрямку перебуває під контролем.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошує, що ворог активно застосовує тактику м’ясних штурмів як у Донецькій, так й у Сумській областях.

За словами головнокомандувача Олександра Сирського, шалені атаки російських окупантів тривають і на Новопавлівському, Краматорському, Торецькому напрямках. На Добропільському напрямку загарбники намагаються просунутися до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не домоглися.

– Минулого тижня поблизу Яблунівки ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян і 20 бронемашин, – зауважив головнокомандувач.

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